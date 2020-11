Era uno de los videojuegos más esperados desde que Codemasters inició la campaña promocional allá por mayo de manera realmente insistente, desvelando nuevos detalles prácticamente cada semana. Su presencia desde el día 1 en la nueva generación de consolas (PlayStation 5 y Xbox Series X) ha sido otro plus y otro extra de trabajo para el equipo de Chesire (encargado de aquellos míticos MotorStorm y DriveClub). Y lo cierto es que no han decepcionado...

El nuevo título de la empresa británica es una combinación de espectáculo visual, gran variedad de vehículos, mucho músculo rockero y una apuesta por la diversión como bandera.

Desde los primeros momentos te hace sentir protagonista de un mundo particular, en el que casi cada pieza parece encajar y al que solo se le ven las costuras cuando pensamos con mentalidad de simulación.

Contenido

El número de vehículos disponibles supera los 60 y ofrece un gran rango de alternativas, con 13 categorías diferentes. Tenemos que reconocer que nos ha entusiasmado en especial los de la categoría Cross Ride, lo que serían raids en la jerga habitual. Así, contamos con el Volkswagen Race Touareg 3 con el que Carlos Sainz ganó su primer Dakar, el MINI John Cooper Works buggy con el que se impuso en 2020, el Sodicars BV6 que pilotaron Isidre Esteve y Cristina Gutiérrez o el Peugeot 3008 DKR Maxi. Es la primera vez que se ve una suma de tantos coches de raids desde el videojuego oficial del Dakar en 2018.

Todos los vehículos son personalizables con un numeroso conjunto de decoraciones que iremos desbloqueando a medida que avancemos en el modo carrera y con vinilos de 20 patrocinadores reales.

En cuanto a las localizaciones, DiRT 5 nos lleva a 10 lugares (70 trazados distintos) completamente diferentes, recreados con todo lujo de detalles y efectos sensacionales (como alguna avioneta soltando humo de colores), desde Marruecos a Nepal, pasando por Nueva York.

Modos de juego

El eje fundamental del nuevo DiRT, muy alejado de la división de rallies que con DiRT Rally 2.0 completó una obra maestra, es el modo Carrera, en el que seremos una joven promesa del off road que trata de ir abriéndose paso hasta la cima en un total de cinco capítulos con más de 130 eventos.

Tendremos tres objetivos que cumplir en cada evento, además de ganar la carrera, y reconocemos que a veces nos hemos dejado adelantar para tratar de no dejarnos nada en el tintero. Esto te proporcionará experiencia, reputación y un buen puñado de dólares con los que desbloquear nuevos coches o decoraciones. Además, en función del cumplimiento de los objetivos sumaremos de 1 a 3 estrellas que irán abriéndonos los siguientes eventos.

El modo Arcade (el clásico partida rápida) nos permite seleccionar el momento del día, el circuito, cómo avanza el tiempo, climatología, un máximo de 12 rivales y el tipo de coche, permitiéndonos explorar cada escenario a nuestro antojo.

Playgrounds es un auténtico espectáculo disparatado que nos permitirá crear los circuitos más rocambolescos dentro de una arena/estadio limitado para retar a toda la comunidad virtual a superar nuestros tiempos al estilo gymkhana.

El modo Multijugador online no lo hemos podido probar, ya que durante los varios días de prueba no encontramos ninguna sala abierta, pero los creadores anuncian un novedoso sistema de batallas online y la posibilidad de retar al planeta con los diseños de Playgrounds que seguro que hará las delicias de todos desde el estreno.

El modo Pantalla Partida nos permite jugar con otros tres amigos, incluso en el modo Trayectoria, pero en estos tiempos de COVID-19 no sabemos cuánto lo podremos exprimir.

Son 8 los tipos diferentes de carreras/circuitos que experimentaremos, desde trazados con saltos y secciones desafiantes, hasta circuitos completamente sobre hielo que nos exigirán un extra de control en nuestros mandos.

Los desarrolladores han prometido que el crossplay será entre PS4-PS5 y Xbox One-Series X, pero no multiplataforma en el estreno.

Calidad gráfica, físicas y jugabilidad

En cuanto a la calidad gráfica –después de probarlo en una PlayStation 4 normal– podemos afirmar sin miedo alguno a equivocarnos que es el título de conducción que mejor exprime las características de la actual generación de consolas.

Los miles de detalles que encontramos en cada escenario (desde bengalas humeantes hasta charcos en mitad de las curvas) lucen espectaculares y te atrapan en una experiencia única. La climatología cambiante y los ciclos día-noche completan de manera sensacional una combinación insuperable.

Además, podemos configurar en el menú principal si preferimos que se priorice la calidad gráfica o los fps (60 en PS4 normal).

Las físicas con mando no defraudan. Podemos controlar desde el primer momento los coches sin excesiva dificultad y sentimos el cambio de superficies en la reacción de cada uno de ellos. No obstante, tuvimos que subir la intensidad de la vibración desde el principio para tratar de sentir algo más. Pero aquí llega el principal punto negativo del juego: no soporta por el momento los volantes y pedales. No obstante, los desarrolladores han prometido que "hacia finales de noviembre" habrán conseguido que la experiencia de juego llegue también a los periféricos.

Por supuesto, estamos lejos de un título de simulación como DiRT Rally 2.0, así que no esperéis ese tipo de sensaciones ni de controles. Eso sí, la jugabilidad no pierde galones por ello, ya que ofrece una experiencia coherente y muy, muy divertida desde el minuto 0.

La banda sonora es un auténtico espectáculo rockero con nombres de la talla de The Chemical Brothers, The Killers o Stormzy.

Conclusión, Nota: 8,5

Estamos ante la guinda del pastel de la actual generación videojuegos, con un despliegue gráfico que, pese a algunos glitch esporádicos, ofrece un gran disfrute visual y una serie de efectos que hacen la experiencia aún más inmersiva. Quizás el apartado físicas/periféricos se podría haber trabajado más para, sin llegar al nivel de DiRT Rally 2.0, sí ofrecer algo intermedio como otros títulos de carreras en circuitos que hemos visto más recientemente.

No obstante, como videojuego de carreras todoterreno ofrece todo lo que se podría esperar de él: un buen puñado de coches de diferentes tipos, localizaciones realmente cuidadas y barro, tierra y nieve a raudales.

DiRT 5 está disponible desde el 6 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC/Steam. Y se podrá jugar en PlayStation 5 y Xbox One X desde el primer día (19 y 10 de noviembre, respectivamente).

Así luce gráficamente DiRT 5