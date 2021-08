El arte de los rallies hecho videojuego

¿Que si te puedes enamorar de un videojuego? Pues nos parecía bastante poco probable que eso ocurriese, pero con Art of Rally no es que nos hayamos enamorado, es que no podemos quitárnoslo de la cabeza.

Creado y desarrollado por el estudio indie responsable de Absolute Drift, Funselektor, Art of Rally es una auténtica delicia visual, un viaje al inicio del gaming a través de su banda sonora electrónica (synthwave) y una apuesta atrevida por lo arcade en una era donde la simulación parece casi obligatoria en los videojuegos de motor.

Su estética minimalista y sus escenarios coloridos, con incluso ciertos detalles humorísticos, te envuelven desde los primeros minutos. Su apuesta por repasar la historia de los rallies desde los años 60 con otro aire y requisitos bien distintos a los del oficial WRC, son sin duda bienvenidos.

Contenido de Art of Rally

Desde el comienzo contamos con más de 50 vehículos (repartidos en seis categorías) y más de 60 tramos divididos en un total de seis ubicaciones diferentes.

Los coches van desde los clásicos de los años 60 –ojo, sin denominación oficial ni ninguna marca, aunque con nombres graciosos y diseños que nos harán identificar de cuál se trata rápidamente– hasta los más actuales, que han sido bautizados como Grupo A.

Además, la meteorología cuenta con seis situaciones del día diferentes, que van desde la mañana hasta la niebla, pasando por la noche o lluvia. También os espera algún extra curioso, pero es mejor que lo descubráis por vosotros mismos.

Modos de juego de Art of Rally

Inicialmente comenzaremos descubriendo uno de los seis escenarios del modo de conducción libre, donde podremos recorrer sus carreteras en busca de las letras de la palabra RALLY, cintas de cassette (algunos no sabrán de qué hablamos) y lugares idílicos para hacer unas fotografías. Ojo, tendremos que ir logrando estos hitos para desbloquear los siguientes.

Precisamente, el modo Foto es uno de los puntos fuertes, completamente personalizable, activo en todos los modos de juego y adictivo por el propio diseño de los escenarios y los vehículos, así como por los cambios de meteorología y hora del día, que ofrecen un extra de creatividad relajante.

El modo Carrera nos hará recorrer la historia de los rallies (insistimos, ficcionada pero con toques de realidad y una dosis de humor) con temporadas que irán desde un rally con varias etapas, hasta campeonatos un poco más extensos.

Además, tendremos un modo Contrarreloj donde podremos correr en la localización y tramo que queramos, y elegir la metorología y el coche que más nos apetezca, pudiendo compararnos con nuestros amigos o con la comunidad online.

Por supuesto, también existe la posibilidad de crear nuestro propio evento personalizado, donde elegiremos ubicación, un máximo de 10 tramos, nivel de dificultad de la IA y nivel de daños.

Y por último, el Art of Rally incluye lo que los desarrolladores han tenido a bien llamar "eventos en línea". No, olvidaos, no vais a poder jugar rueda a rueda con vuestros amigos ni online, ni en pantalla dividida. Estos se tratan de eventos diarios y semanales donde podremos competir por ser los mejores del planeta o simplemente por no cerrar la tabla de tiempos.

Las físicas y los gráficos de Art of Rally

Como en todos los análisis que hacemos en Motorsport.com, este apartado no podía faltar, aunque debéis tener claro de qué tipo de juego estamos hablando y no compararlo con ningún otro que conozcáis, al menos de la actual generación. En Art of Rally los gráficos son minimalistas, pero eso no quiere decir que los diseños de los escenarios y los coches sean simples y planos, todo lo contrario... ¡hasta nos encontraremos animales autóctonos en cada una de las seis ubicaciones!

Además, los vehículos sufren daños, pudiendo llegar a prenderse fuego, aunque, eso sí, no nos harán quedar descalificados por mucho que los destrocemos, pero su comportamiento sí cambiará.

En alguna ocasión algún pixel travieso salta donde no debería (al menos en la versión probada de Nintendo Switch) y alguna textura se fusiona con otra vecina cuando no toca.

En cuanto a las físicas, pues eso, son arcade, aunque no por ello te librarás de tener que cuidar el tacto del freno, saber cuándo tirar del freno de mano o controlar un derrape (los cuales se pueden ajustar hasta que estemos cómodos con la experiencia de juego.

Una de las cosas positivas, es que irás adaptándote a la sensaciones del juego –pensado para todos los públicos, vaya por delante– según vas sumando horas a los mandos y eso siempre es bien recibido

Entrevista con el desarrollador de Art of Rally

El desarrollador Dune Casu –pieza clave del título y que tuvo que contar con la colaboración de "otras 15-20 personas"– reconoce a Motorsport.com que la idea de crear Art of Rally le llegó mientras trabajaba en su título anterior: "Me obsesioné con los rallies y empecé este inmediatamente después de terminar el primer juego. La premisa era hacer un juego de rally que fuera una evolución del manejo y el estilo artístico de Absolute Drift. Llevo seis años de desarrollo hasta el lanzamiento en consola, así que trabajar en algo tan largo y tener la financiación para hacerlo también fue difícil y a veces aterrador".

"Hubo muchas veces en las que un obstáculo parecía demasiado difícil de superar y estaba fuera de mi nivel de habilidad, pero tuve que atacarlo y no rendirme. Pero la pasión y la dedicación que tenía por el proyecto nunca me permitieron rendirme. El estilo artístico fue un gran reto, ya que mi formación es de programador, así que tuve que aprender mucho sobre vegetación, iluminación y colores".

"Los juegos de simulación requieren mucha concentración y equipamiento, y especialmente con los juegos de rally como WRC y Dirt puede ser una forma muy seria de pasar el tiempo. Y a veces uno no está de humor para una sesión intensa o no tiene tiempo, pero encuentra que los juegos de carreras arcade no ofrecen suficiente desafío en el manejo. Pero al final el mensaje es que se trata de un juego de rally ambientado en mundos fantásticos con un manejo desafiante en el que debes mejorar tus habilidades para acabar dominándolo".

Conclusión; Nota: 9

Art of Rally ofrece una experiencia diferente que no se podría definir como arcade básico, ya que ni todos los coches se comportan igual, ni puedes entrar pasado de velocidad en una curva. El diseño gráfico que sus creadores han decidido llevar a cabo es una auténtica delicia visual que nos hace experimentar la historia de una disciplina única, como son los rallies, como nunca antes habíamos hecho (a pesar de sus similitudes con títulos míticos del pasado como Sega Rally).

La experiencia exige una tarde de relax (o un rato sin distracciones), sin prisas, sin necesidad de marcar el tiempo más rápido, solamente por el mero hecho de recorrer la sabana de Kenia o la nieve de Noruega y saborear esta obra de arte indie.

Art of Rally está disponible desde septiembre de 2020 en PC/Steam, GOG y EPIC y desde el pasado 12 de agosto, en Nintendo Switch y Xbox Game Pass. Próximamente llegará a PlayStation.

