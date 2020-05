Abt desvela la trama que le llevó a hacer trampa

Daniel Abt fue suspendido por Audi este martes después de que se supiera que el simracer Lorenz Hoerzing ocupó su lugar en la ronda de Berlín de la Race at Home Challenge de Fórmula E.

En un video de 15 minutos subido a su canal de YouTube titulado 'Mi declaración por el escándalo de Fórmula E', Abt –que no llevaba la ropa de Audi– dijo que planeó que la gente supiera que Hoerzing había ocupado su lugar.

"Cuando estábamos entrenando para la Race at Home Challenge, en una transmisión de Twitch... mantuvimos una conversación y surgió la idea de que sería divertido si un piloto de simracer condujera. Con esto demostraríamos a los otros pilotos reales de lo que es capaz al contar con la oportunidad de estar contra ellos".

"Queríamos documentarlo con él y hacer una historia divertida para los aficionados".

Hoerzing no fue mencionado por su nombre en el vídeo y Abt añadió que no calculó las consecuencias. Además, aclaró que el intercambio fue una idea compartida y que no hubo dinero de por medio.

"Para mí, es muy importante decir que nunca fue mi intención que otro piloto controlara para que yo consiguiera un resultado, ni mantenerme en silencio más adelante para parecer mejor", dijo el alemán.

"Cuando participé en esta carrera el sábado, los otros pilotos reaccionaron y, por supuesto, se dieron cuenta de que había algo extraño. Era consciente de ello".

"Nunca fue mi voluntad ni mi idea ocultarles esto en secreto. Incluso enviamos mensajes a los grupos de WhatsApp y les di algunas pistas".

Abt fue multado con 10.000 € por laFórmula E y el alemán de 27 años dijo que inmediatamente donó el dinero a una organización benéfica de ayuda a la movilidad de personas con discapacidad.

"Poco después de la carrera, me di cuenta de que no había terminado ahí y de repente tomó una dirección que ni en mis sueños hubiera podido imaginar".

"Puedo entender que fuimos demasiado lejos con esta idea. Cometimos un gran error. Acepto este error y asumo las consecuencias.

"Esta infracción virtual ha tenido consecuencias reales para mí, porque hoy me comunicó Audi que nuestros caminos se separan. Ya no correré con ellos en la Fórmula E y la colaboración ha terminado. Es un dolor que nunca he sentido en mi vida".

“Al final, solo puedo decir que cometes errores en la vida. Creo que no puedo caer más bajo. Estoy en el suelo, pero me levantaré".

Abt acabó disculpándose con su familia, amigos, Audi, Fórmula E y UNICEF.

