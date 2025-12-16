Verstappen prueba el Mercedes-AMG GT3: ¿Plan secreto para las 24h de Nürburgring?

Gran sorpresa después de que Max Verstappen haya probado este martes, 16 de diciembre, un Mercedes-AMG GT3 de la escudería 2-Seas en Estoril, en Portugal, con un tiempo húmedo y frío, y con una decoración de 'Verstappen.com Racing' con logotipos de Red Bull. Y es que, a pesar de la gran rivalidad entre el equipo del propio Verstappen y la marca de la estrella, la aparición tiene un trasfondo serio, y también podría tener un impacto en la participación de Verstappen en la próxima carrera de 24 horas en Nürburgring.

Detrás de 2 Seas Motorsport, que inscribió un Aston Martin en el GT World Challenge Europe 2025 (GTWCE) bajo la bandera de Verstappen.com Racing, está un amigo íntimo del tetracampeón de Fórmula 1, Nick Cristofaro. Y se rumorea que la escudería británico-baharí se convertirá en el nuevo equipo de referencia de Mercedes-AMG en 2026, implementando el proyecto de Verstappen.com Racing en el GTWCE.

El piloto oficial de Mercedes Jules Gounon, que también ha completado un test hoy en Estoril, el compañero de Verstappen en el equipo de la cita del Nordschleife y corredor de simulación Chris Lulham, y el expiloto oficial de Mercedes Dani Juncadella se sentarán en el coche. Pero, ¿por qué Verstappen.com Racing ha optado por elegir a Mercedes-AMG? ¿Y qué tiene esto que ver con los planes de Max Verstappen para la carrera de 24 horas?

¿Verstappen en el Winward Mercedes para las 24 Horas de Nürburgring?

Un argumento a favor de Mercedes-AMG podría ser que Lulham, aparentemente, prefiere el sofisticado coche GT3 desarrollado por HWA al Ferrari 296 GT3 inscrito por el equipo Emil Frey, en el que el británico y Verstappen celebraron su victoria en la NLS en el Nordschleife en septiembre. El coche de AMG también está considerado como el vehículo GT3 más bonachón, manejable, lo que sin duda no es ninguna desventaja en el que, quizá, sea el circuito más difícil del mundo.

Pero, ¿se encargaría entonces también el equipo 2-Seas de la nueva participación de Verstappen en Nordschleife, en lugar de la escudería suiza Emil Frey? Obviamente, ese no es el plan, ya que el equipo 2-Seas, con sede en Silverstone, no tiene experiencia en el icónico circuito de 25,378 kilómetros.

En su lugar, Motorsport-Total.com, web hermana de Motorsport.com, ha sabido de varias fuentes que la escudería Mercedes-AMG Winward es la primera opción de Max Verstappen. Aunque el equipo con sede en Altendiez, cerca de Frankfurt, tampoco tiene experiencia en el Nordschleife, es una de las escuderías de Mercedes-AMG más consolidadas gracias a su participación en el DTM, y se rumorea que está planeando su debut en las 24 horas clásicas para 2026.

Reunión entre Verstappen y los directivos de AMG

Winward podría aprovechar la amplia experiencia de Mercedes-AMG en el Nordschleife, mientras que ni el equipo Emil Frey ni Ferrari son grandes especialistas allí. Max Verstappen incluso fue visto recientemente en una reunión con los directivos de AMG. No sabemos si se trataba del proyecto con Verstappen.com Racing en el GT World Challenge Europe o incluso de la participación de Winward en la carrera de 24 horas.

Sin embargo, el Mercedes-AMG GT3 que el equipo 2-Seas recibió para el proyecto de Verstappen fue sin duda un tema de discusión, al igual que Jules Gounon, que actualmente está actuando como piloto de referencia para Verstappen en tests como el de Portugal, para que el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 pueda hacerse al coche en un corto espacio de tiempo.

Verstappen sobre las 24 horas: "Por supuesto que queremos volver"

Pero, ¿competirá Max Verstappen en las 24 horas de Nürburgring en 2026? El holandés de 28 años dijo en el pasado GP de Singapur que "depende de muchas cosas". Mencionó el nuevo reglamento de la Fórmula 1, que hará que todo sea "un poco más agitado" que al final de un ciclo reglamentario.

"Luego está el programa del equipo GT3, qué coche pilotaremos el año que viene y cosas así", comentó entonces, sin descartar un cambio de vehículo. "Por supuesto que queremos volver, sólo que aún no sé cuántas carreras podré pilotar, pero si existe la posibilidad y tengo buenas sensaciones -además de lo que pase en la Fórmula 1-, entonces seguro".

Ese podría ser el quid de la cuestión. Porque Verstappen, a todas luces, solo se sentiría cómodo si puede prepararse profesionalmente para la tarea. Hasta ahora, sólo ha completado la cita del Nordschleife bajo el pseudónimo de "Franz Hermann" en mayo y en el fin de semana de la NLS a finales de septiembre -ambos en el Emil Frey de Ferrari-, así como su aparición a mediados de septiembre.

La NLS se solapa con la Fórmula 1 como el mayor obstáculo

En el Mercedes-AMG GT3, sin embargo, carece de experiencia en el Nordschleife. Y el calendario de Nürburgring plantea grandes retos: mientras que la fecha de la carrera de 24 horas (14 - 17 de mayo) no coincide con un fin de semana de Fórmula 1, las tres carreras de preparación de la NLS y las clasificatorias de las 24h de Nürburgring de 2026 se solapan con la categoría reina.

El ADAC Nordrhein, responsable de la organización del fin de semana de clasificación y de la carrera de 24 horas, ha descartado un aplazamiento de las fechas de entrenamientos cronometrados a pesar de los supuestos esfuerzos del entorno de Verstappen. Por tanto, las esperanzas del neerlandés se limitarían a las tres citas de la NLS.

Verstappen impresionó con su victoria en la NLS en el Nordschleife con el Ferrari Foto: VLN

Según ha podido saber Motorsport-Total.com de buena fuente, Verstappen solo competiría en la carrera de 24 horas si al menos puede completar la NLS1, el primero de los ocho fines de semana de las Nürburgring Endurance Series el 14 de marzo, que coincide con el segundo fin de semana de Fórmula 1 de la temporada en Shanghái.

La NLS no descarta cambios de fecha

Es interesante que un portavoz de la NLS no quisiera saber nada de posibles aplazamientos hace quince días, pero ahora suena un poco diferente. A día de hoy, el jefe de la NLS, Mike Jäger, no descarta cambios en las fechas.

Sin embargo, no lo explica en base a los esfuerzos de Verstappen por competir en las 24 horas, sino por la carga extrema que supondría para los equipos que, según el calendario actual, cinco carreras de la NLS (NLS1 a 3 más las dos clasificatorias) tengan lugar en 37 días.

"No es ideal que tengamos el 50% de las fechas de clasificación de toda la temporada antes de la carrera de 24 horas, pero no hay otra forma debido a las condiciones actuales. Si hay algo que cambiar, estaremos encantados de hacerlo. Pero eso está por ver", explicó Jäger al ser preguntado por Motorsport-Total.com. Actualmente no hay "nada concreto".

Jäger, jefe de NLS, estaría contento con Verstappen

¿Ha habido alguna consulta de Verstappen o su entorno sobre un aplazamiento? "No a NLS", responde Jäger. Sin embargo, no descarta que teóricamente haya habido conversaciones sobre cambios. Además, Verstappen aparentemente señaló durante una de sus últimas apariciones en la NLS que estaba interesado en más participaciones.

En cualquier caso, Jäger estaría encantado de ver a Verstappen en la NLS: "Nos gustaría tenerlo de vuelta en nuestra categoría de carreras, porque aprecio su naturaleza realista y porque creo que él y todo su entorno tienen una influencia positiva en nosotros. Pero tenemos poca influencia en eso".

Será interesante ver si el calendario de la NLS para 2026 se modifica después de todo, y posiblemente evite la Fórmula 1, aunque el Nordschleife suele estar bien reservado incluso sin carreras, lo que convierte la planificación en un reto. Sin embargo, si esto tiene éxito, Verstappen podría realmente disputar la carrera de 24 horas en el Mercedes-AMG en 2026.

