Se acabó el sueño de ganar las 24 Horas de Nurburgring, pero solo de momento y por este año. Dani Juncadella llegaba a Alemania con toda la confianza, y su Mercedes con el dorsal número 3 fue candidato al triunfo hasta que un pequeño toque con otro coche provocó daños irreparables y les obligó a abandonar.

El #3 GetSpeed-Mercedes de Maro Engel, Jules Gounon y el propio Juncadella había estado en la 'pomada' durante las primeras horas, y parecía que se lo iba a jugar con el #30 Frikadelli-Ferrari (de Bamber/Catsburg/Pittard/Fernandez Laser) que se había puesto primero desde la primera parada en boxes, y con el #4 HRT-Mercedes (de Marciello/Stolz/Ellis/Mortara).

Sin embargo, y a pesar de que llegó a ponerse primero, el Mercedes de Juncadella tuvo que retirarse precisamente desde el liderato poco después de la medianoche en Nurburgring tras una colisión con otro coche que el piloto español definió como "un coche pequeño".

El impacto que recibió el Mercedes con Maro Engel al volante no parecía demasiado grave, pero con muy mala fortuna destrozó el amortigüador trasero, y el #3 tuvo que volver a boxes, donde acabaría su aventura entre abrazos del equipo y lamentos por la oportunidad que se escapaba.

Así explicó el propio Juncadella el accidente a Motorsport.com. "Tuvimos un golpe con el que perdimos bastante tiempo para arreglar el amortiguador, y el coche seguía sin estar del todo en el sitio. Y un poco por seguridad decidimos no seguir cuando ya habíamos perdido dos vueltas"

"No tenía mucho sentido seguir, porque al final esta es una carrera que tiene muchos riesgos y destrozar un coche cuando ya no estás luchando mucho por nada no vale la pena, así que decidimos retirarnos. Pero bueno, habrá que volver otro año", concluyó.

Afortunadamente, y pese al jarro de agua fría que supuso el abandono del Mercedes de Dani, su desafortunado incidente fue menos grave que el terrible impacto entre el Dacia Logan y el Dinamic Porsche #54 que provocó un momento de conmoción durante la noche. Laurin Heinrich golpeó al Dacia en la Stefan-Bellof-S casi sin frenar, y ambos pilotos fueron trasladados al hospital para un chequeo médico.

El golpe dejó piezas en la pista, y el Porsche Falken #44 (Heinemann/Ragginger/Menzel/Ericsson) sufrió un pinchazo. Su coche hermano, el #33, ya había abandonado antes como consecuencia de un accidente.

A la hora de publicación de este artículo, y sin el Mercedes #3 y con el #4 al acecho y en la cuarta plaza, la lucha por la victoria sigue abierta. Sin embargo, el #30 Frikadelli-Ferrari se mantiene en cabeza, seguido por el #98 Rowe-BMW (Wittmann/S. van der Linde/D. Vanthoor/Martin) a 2m45s y el #2 GetSpeed-Mercedes (Christodoulou/Götz/Schiller), a más de tres minutos y medio.

