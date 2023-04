Tatiana Calderón consigue equipo y regresa a las carreras de resistencia

Cargar el reproductor de audio

La piloto colombiana, considerada dentro del rango de plata de la FIA, será la compañera de Rob Hodes e Ian Rodríguez a bordo del Oreca 07 Pro-Am de Virage en el European Le Mans Series, el campeonato de resistencia de seis rondas que comienza este mes de abril en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La ex de Alfa Romeo, que se encargaba del desarrollo del monoplaza de Fórmula 1, comenzó la temporada sin planes firmes después de que se viera obligada a interrumpir su acuerdo con AJ Foyt Racing en la IndyCar por problemas de financiación.

Tras su regreso a la Fórmula 2, donde ya estuvo en 2019, compitió en algunos eventos de la antesala del Gran Circo con Charouz Racing System, pero no logró el apoyo económico necesario para subir a lo más alto.

Aunque siempre se ha centrado en los monoplazas, la de Bogotá está acostumbrada a los prototipos, puesto que estuvo con el equipo Richard Mille Racing, dirigido por Signatech en las ELMS, y después en el Campeonato Mundial de Resistencia durante la campaña 2020-2021.

"No me puedo creer que por fin haya vuelto a competir", comentó Tatiana Calderón. "Ha sido un invierno difícil, porque a veces parecía que no se abría ninguna puerta. ELMS es un campeonato muy competitivo, y el coche de LMP2 con el paquete completo de carga aerodinámica, así como el mapeado del motor que lo hace más rápido que los del WEC, es muy divertido de conducir".

"Ya he tenido la oportunidad de probar con el equipo Virage, y estoy muy contenta con la oportunidad que me han dado", continuó. "En Rob [Hodes] e Ian [Rodríguez] tengo dos compañeros con los que nos llevamos muy bien y estoy impaciente por empezar una nueva temporada juntos".

La escudería polaca de la que ahora es partícipe la colombiana dio el salto a LMP2 en las ELMS el año pasado, tras haber competido en la categoría de LMP3. El mejor resultado fue una 14ª plaza, y tendrán una nueva oportunidad los días 19 y 20 de abril en las pruebas de pretemporada antes de la primera carrera de cuatro horas que se disputará el 23 del mismo mes.

