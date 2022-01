Vídeo: el bonito detalle de Petrucci con unos niños en el Dakar

El Rally Dakar siempre deja historias y sucesos que solo se pueden ver en esta prueba, la más dura del mundo. Uno de esos relatos es el que protagonizó Danilo Petrucci.

El italiano publicó un bonito vídeo en redes sociales en el que paraba delante de unos niños en la novena etapa. El piloto de KTM se detuvo a saludar a los pequeños, visiblemente emocionados por ver de cerca a uno de los héroes del Dakar, incluso Petrucci dejó que dieran gas a su moto.

"Hoy, otros problemas con la moto me han hecho parar de nuevo, no entiendo por qué. Sin embargo, además del enfado, lo que me hace feliz es emocionar a las personas, como a estos niños", escribió en su cuenta de Twitter.

Al finalizar la novena jornada de la carrera, el de Terni se mostró bastante resignado con todos los contratiempos que le sucedieron: "He tenido que detenerme un par de veces para cambiar algunas cosas, no es nada nuevo, es algo que puede pasar".

"Espero que en los próximos tres días encontremos una solución. A pesar de estar cansado con esto, estoy contento con mi pilotaje de hoy y mi navegación, que me ha permitido estar ahí y recuperar posiciones", afirmó.

El piloto de 31 años es 111º en la general de la categoría de motos, a más de 20 horas del líder, Matthias Walkner, pero las 12 horas y cuatro minutos de penalización son un lastre demasiado grande para el de KTM.

Petrux, como es apodado, se embarcó en la aventura del Dakar tras quedarse sin un hueco en MotoGP, donde compitió en 2021 con la marca de Mattighofen, con quienes apenas sumó 37 puntos y acabó 21º en la clasificación.

El italiano se convirtió en el primer piloto en lograr una victoria en MotoGP y en una etapa del Dakar, pero un problema en el segundo día de competición hizo que se despidiera de todas las opciones para llevarse el Toureg.