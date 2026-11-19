Dakar

Toyota junta a sus dos equipos para atacar el Dakar 2027 con cinco Hilux oficiales

Toyota reúne a sus estructuras europea y sudafricana para pelear por el Dakar 2027. Lategan y Quintero correrán con combustible renovable de Repsol y Akeel llevará el Hilux de hidrógeno.

Pol Hermoso

Publicado: 19 nov 2026, 11:43

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El equipo Toyota Gazoo Racing Europe con el Toyota Hilux T1+

Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

El Dakar cambia de escenario y Toyota junta sus dos equipos. La marca japonesa ha anunciado este jueves que sus estructuras europea y sudafricana correrán bajo el mismo nombre, GAZOO Racing TOYOTA, con cinco Hilux para pelear por la victoria absoluta. Y habrá una sexta en el vivac con una misión propia. La de Dania Akeel llevará en el depósito el mismo hidrógeno gaseoso que utiliza un Toyota Mirai.

Del 9 al 23 de enero, el Dakar 2027 llevará a los equipos de Portugal a Marruecos con 12 etapas, 7.824 kilómetros de recorrido y 4.341 contra el crono. Para la categoría Ultimate, Toyota ha preparado una Hilux T1+ con chasis tubular, suspensiones y frenos específicos y un motor de gasolina basado en el V6 biturbo de 3,5 litros de la marca.

Henk Lategan y Brett Cummings ya saben lo que es quedarse a un paso de ganarlo. Fueron segundos en el Dakar 2025 y ese mismo año se impusieron en la cita sudafricana del Mundial de Rally Raid. Seth Quintero y Andrew Short, con dos victorias en el Mundial en 2026, buscarán su primer podio absoluto en el Dakar.

Ambos equipos correrán con combustible renovable de Repsol, que ya ha preparado más de 20.000 litros para la próxima edición. La gasolina se desarrolla y se valida en Móstoles, donde el Repsol Technology Lab cuenta con un motor de competición de la propia Hilux para hacer las pruebas.

Mira:

También habrá presencia española en la alineación oficial. Armand Monleón, con 11 participaciones en el Dakar, seguirá a la derecha de Akira Miura, cinco veces ganador de la categoría Stock con el Land Cruiser. Completan el equipo Guy Botterill y Henry Köhne, que compartirán coche por primera vez en el Dakar tras ganar varios títulos nacionales juntos, y Saood Variawa y Charan Moore. Variawa se convirtió en 2025 en el piloto más joven en ganar una etapa del Dakar y ahora tendrá como copiloto a un antiguo participante de la prueba en motos.

El sexto Hilux lleva los depósitos del Mirai

Team Toyota Gazoo Racing South Africa con el Toyota Hilux T1+

Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

Dania Akeel y Sébastien Delaunay disputarán la Future Mission 1000, la categoría reservada a vehículos experimentales, con la DKR GR FC Hilux. Comparte chasis tubular, célula de seguridad, suspensiones y frenos con las Hilux de Ultimate. La diferencia está en cómo genera la energía para moverse. Toyota ha unido dos módulos de pila de combustible de producción en un solo sistema y almacena el hidrógeno gaseoso en depósitos como los del Mirai.

Será el segundo Dakar de Akeel y Delaunay juntos. La saudí ya ganó una etapa en Challenger en 2025 y ahora se subirá a una Hilux con la que Toyota también se ha marcado el objetivo de ganar su categoría.

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