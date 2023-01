Una titánica Laia Sanz resiste a un accidente tras once horas de etapa

Cargar el reproductor de audio

Riyadh-. Titánica. No hay otra palabra para resumir la actuación de Laia Sanz en la quinta especial del Rally Dakar 2023, una etapa en la que sufrió hasta cerca de la medianoche para conseguir llegar entre aplausos del equipo Astara, periodistas y curiosos que allí se acercaron en el vivac de Ha'il. Con un faro, con el cristal destrozado.

En su participación "12+1", la catalana resistió contra las adversidades y ayudada por Joan López, Sergio Vallejo y su copiloto Mario Tomé, además del copiloto de la propia Laia, Maurizio Gerini, consiguió retomar la marcha para continuar invicta en sus participaciones en la carrera más dura del mundo.

Nada más bajarse del coche atendió a los medios entre los que se encontraba Motorsport.com, y explicó cómo fue su increíble trabajo para cruzar la meta: "Seguimos en carrera, íbamos bien y, de repente, en una recta en el kilómetro 28 hemos empezado a dar vueltas de campana. No entendemos qué ha sucedido, porque la pista era llana y no había nada".

"Hemos ido a ver si había algo que explicara el vuelco, pero nada. Tal vez hayamos desllantado una rueda y haya sido eso, pero no lo sabemos", expresó la española. "Lo importante es que estamos de una pieza, porque el golpe ha sido muy fuerte, y también que el coche está bien, aunque hemos tenido que trabajar mucho en él para poder seguir, porque se han roto ruedas, brazos de suspensión, palieres…".

"Hemos dado cinco vueltas de campana y hemos aterrizado cien metros después del primer impacto", continuó la titánica Sanz. "Quiero agradecer a Sergio Vallejo y a Mario González que se hayan parado a ayudarnos y nos hayan acompañado durante toda la especial, y también al camión de asistencia que han hecho un increíble trabajo reparando los desperfectos".

Lo que casi hace que su participación en la prueba en Arabia Saudí acabara antes de tiempo era, precisamente, el tiempo, ya que debía pasar por unos puntos de control a ciertas horas, y aunque era una preocupación en todo momento, lo consiguió.

"Hemos ido muy justos, después de la primera puerta cerrada, hemos llegado muy justos. Hasta allí estábamos sufriendo con las dunas, porque llevábamos una media de velocidad muy mala, pero al final hemos podido llegar", dijo. "Después ha llegado un parte una poco más rápida en la que hemos avanzado bastante, pero los últimos kilómetros han sido un infierno porque no veíamos con las dunas tan altas, íbamos sin frenos, así que estamos contentos por llegar vivos aquí".

"Miramos los kilómetros, la hora a la que había que llegar, los teníamos apuntados, y le decía a Maurizio [Gerini] cómo íbamos", reveló Laia Sanz antes de que se le preguntara sobre si sentía la presión de acabar o no.

"[La sentía] De no engancharnos, nos ha pasado una vez en la arena, y te aseguro que ir así a ciegas es horrible, sin frenos además, por lo que no podíamos correr mucho, ha sido duro, pero venía Sergio por detrás y nos daba algo más de tranquilidad por si pasaba algo", comentó. "En el primer momento piensas que es una faena, pero te cambia el objetivo, a ver si el trece [por la participaciones en el Dakar] no puede conmigo, aguanto".

