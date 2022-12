Sunderland recuerda el lustro que le costó volver a ganar el Dakar

Cargar el reproductor de audio

La próxima edición del Rally Dakar está a la vuelta de la esquina, y los pilotos de todas las modalidades se preparan para tomar la salida el 31 de diciembre en la orilla del Mar Rojo para afrontar los más de 8.500 kilómetros de competición. No será nada sencillo completar todo el nuevo recorrido por el Empty Quarter y las zonas desconocidas del desierto de Arabia Saudí, pero aún más complicado es ganar el trofeo del Touareg que se entregará en Dammam tras dos semanas de dunas y navegación.

Alguien que sabe lo que es saborear las mieles del triunfo es Sam Sunderland, que además de conquistar la prueba más dura del mundo en el 2017, repitió un lustro después con GasGas , en una temporada en la que se proclamó campeón en Andalucía tras superar a Ricky Brabec y Adrien van Beveren. El británico consiguió una renta de 26 puntos al final del curso para hacerse con la corona, y ya tiene las miras puestas en la cita saudí.

El piloto inglés reconoció que existen diversos elementos a tener en cuenta para ganar en el Dakar, y es consciente de lo complejo que será repetir por segunda edición consecutiva: "Gané el primero en el 2017, y me llevó cinco años para ganarlo otra vez, así que no ha sido fácil, pero es muy complicado ganar cualquier rally, y aún más el Dakar porque hay muchos pilotos muy rápidos".

"Hay muchos factores que se combinan, necesitas ser muy veloz para navegar perfectamente. Debes tener un paquete completo y juntarlo todo, y aun así es posible que no venzas", comentó el de GasGas en un vídeo publicado por la cuenta oficial del Rally Dakar. "Te puede llevar miles de kilómetros ganar y perderlo todo en unos metros", "No es fácil saber lo que te puede hacer ganar o no".

Sam Sunderland celebró su título mundial en las playas de Cádiz tras acabar cuarto en el Rally de Andalucía en el mes de octubre, una actuación idéntica a la de la carrera en Marruecos, pero sus victorias en Arabia Saudí y en el Desert Abu Dhabi Challenge le mandaron a lo más alto en el campeonato del W2RC.

