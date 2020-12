Loeb: "No he ganado el Dakar todavía y eso es una motivación"

Sébastien Loeb (Haguenau, Francia, 1974) sigue con las mismas ganas que hace 10 años, cuando estaba en plena conquista de sus nueve campeonatos del mundo de rallies consecutivos. El piloto francés de 46 años tiene todavía el hambre de los campeones y su próximo reto será el Dakar 2021, el segundo en Arabia Saudí.

Para ello se ha embarcado en un proyecto completamente nuevo gestionado por Prodrive, con el apoyo del reino de Bahrein, con Nani Roma como compañero de equipo y su inseparable Daniel Elena de copiloto. Loeb terminó el pasado miércoles los últimos kilómetros de test con el BRX T1 4x4 en Dubái y deja claro a Motorsport.com que no irán a Arabia Saudí a estar por detrás de MINI X-Raid y Toyota Gazoo Racing.

Pregunta. ¿Qué le ha llevado a entrar de nuevo en un proyecto para el Dakar

Respuesta. Bueno, cada año que hice el Rally Dakar al final... algunas veces me decepcioné, otras veces me alegré, pero después cuando pienso en lo que hice siempre tengo claro que es una aventura increíble de vivir. Vi algunos paisajes que nunca vería si no hiciera esta carrera. Es una especie de aventura que compartes con tu equipo, tu copiloto... Es una experiencia agradable que disfruto haciendo. Ahora hace dos años que decidí volver al WRC, tuve una gran oportunidad con Hyundai en los coches nuevos, lo disfruté mucho, pero creo que también era tiempo de retirarme del WRC, ya que es complicado hacer solo media temporada como esta con solo un pequeño test y ser competitivo en estas condiciones.

Así que creo que fue una nueva motivación para volver al Dakar. Me interesó el proyecto, tuve buenas propuestas con diferentes equipos y finalmente decidí ir con Prodrive, con Bahrain Raid Xtreme Team, porque la presentación que me hicieron, el aspecto del coche y la motivación que tienen sobre este proyecto fueron emocionantes.

P. ¿Por qué decidió involucrarse en un nuevo proyecto y no optar por otros equipos más consolidados en la disciplina, como Toyota?

R. ¿Por qué? Porque... desde luego que al principio me interesaba ir a un equipo con experiencia como Toyota o volver con un equipo [privado] con un coche Peugeot, que sabemos cómo funciona, pero Prodrive realmente quería hacerme partícipe del proyecto. Fui allí y después de ver la presentación y cómo fabricaban el coche, con el montón de trabajo sobre el punto de gravedad que hicieron, me di cuenta de que si tengo que hacer un coche, pensaría exactamente de la misma manera. No sabría cómo hacerlo mejor para tener un coche eficiente. También vi mucha motivación, una gran fábrica, con muchas posibilidades de trabajar y crear nuevas piezas. Estuve realmente impresionado por lo serio que parecía este proyecto y luego pensé que podría ser interesante empezar de cero con un nuevo equipo como este, construir el coche a mi alrededor y hacerlo como yo quiero. Tal vez fue la mejor solución, a pesar de que sabemos que puede ser difícil en el primer año.

P. Usted dijo en 2018, después de la retirada de Peugeot, que el tiempo debía pasar hasta que volviera a correr en Dakar, pero en 2019 volvió y ahora, otra vez. ¿Qué tiene esta prueba para Sébastien Loeb?

R. Es la única carrera que hice donde tienes esa parte de aventura y donde descubres algunos lugares increíbles que nunca verás de ningún otro modo. Fui muy competitivo en el último Dakar que hice [terminó 3º con un Peugeot 3008 DKR privado de PH Sport]. Tuvimos mala suerte a veces, tuvimos algunos problemas, y cosas así, pero por el lado del rendimiento tuve muy buenas sensaciones con el coche, pude apretar y hacer los mejores tiempos en las etapas varias veces [ganó 4 etapas en el Dakar 2019]. Pero finalmente no gané. Esa es también una motivación que tengo para volver y tratar de intentarlo de nuevo.

Estoy bastante seguro de que haremos algo bastante bueno. Tal vez el primer año sabemos que siempre es complicado. Creo que nadie vino al Dakar el primer año y ganó, pero estamos trabajando duro y por el momento no vamos mal.

P. Tiene un nuevo compañero de equipo, Nani Roma, ¿cómo ha empezado la relación con él?

R. Creo que tenemos la misma opinión sobre el coche. Nani es alguien que conozco del pasado. Nunca hemos trabajado realmente juntos, pero nos hemos visto algunas veces en los rallies y siempre es alguien que me gusta. Es sencillo, es normal, está muy motivado y tiene mucha experiencia, así que podemos compartir muchas cosas y creo que podemos hacer un muy buen trabajo juntos. Así que estoy feliz de trabajar con Nani en este proyecto.

P. Ha conducido tres coches diferentes en raids después de sus cuatro participaciones en Dakar –si tenemos en cuenta la versión MAXI del Peugeot 3008 DKR–, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de este BRX T1?

R. El Peugeot 2008 DKR, creo que es mejor que nos olvidemos de él (risas). Luego el 3008 DKR y el 3008 DKR MAXI en cuanto a rendimiento creo que no había una gran diferencia. Ahora, con el coche nuevo la mayor diferencia para mí es que es un 4x4, así que toda la normativa es diferente. Es una gran ventaja para el buggy en algunas condiciones, con su recorrido de la suspensión, con su menor peso, sus ruedas más grandes, pueden ajustar la presión de los neumáticos desde el cockpit... así que si es un terreno duro, hierba de camello, dunas, secciones muy rápidas, siempre es bueno para el buggy.

El punto fuerte de este coche es el equilibrio y el manejo. Cuando estás en algunas pistas de grava como las del WRC es mucho mejor y mucho más preciso de conducir. Es un compromiso, creo. Lo que puede marcar la diferencia es también el tipo de rally. Si el rally es muy rápido, con muchas dunas y tramos duros, será mejor para el buggy; si tiene algunas pistas, el 4x4 puede rendir mejor. La sensación con el coche es muy agradable, disfruto más conduciendo este que conduciendo el buggy, ya que la sensación de conducción es más cercana al WRC. Cuando estás en algunas pistas pequeñas te diviertes mucho en el coche y puedes exprimirlo con fuerza. Es difícil analizar ahora qué será mejor. Tenemos un buen coche, pero veremos cómo se compara con el buggy del Dakar.

P. Así que tiene que adaptar menos su propio estilo de conducción...

R. Sí, seguro. Por el lado de la conducción, no tuve que cambiar realmente mi estilo de conducción para las pistas, pero tuve que adaptarlo en las dunas, porque estaba acostumbrado a conducir un buggy de dos ruedas motrices allí y ahora con un neumático estrecho con mucha presión puedes hundirte en la arena con bastante facilidad, pero tienes tracción a las cuatro ruedas para escapar de las malas situaciones. Es un enfoque diferente en las dunas, tengo que acostumbrarme a ello, seguro, pero al final va bien. Confío en que podemos lograr algo bueno si no tenemos grandes problemas durante el Dakar.

P. ¿Cree que ya es posible competir contra dos equipos establecidos como MINI X-Raid y Toyota el próximo enero?

R. Espero que sí, seguro. No vamos a ir allí para estar detrás. Siempre quiero ganar, así que el objetivo es hacerlo lo mejor posible, estar preparados y ser capaces de competir. Ahora, como dije, no podemos compararnos directamente con otro coche [en el rendimiento en carrera] y no tenemos tantos kilómetros como ellos, así que es un poco difícil saberlo. Pero intentaremos hacer lo mejor posible para estar entre los mejores.

Las fotos del BRX T1 de Nani Roma y Sébastien Loeb para el Dakar 2021