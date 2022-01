Laia Sanz debutó en una de las pruebas de automovilismo más duras del mundo y, a pesar de todos los problemas en esta primera semana, se mantiene con opciones de acabar en una buena posición en la general.

La piloto española acumula once participaciones en el Dakar en la categoría de motos, por lo que pasarse a las cuatro ruedas suponía todo un reto para Sanz. La catalana participó en la Extreme E con Carlos Sainz, que, como ha reconocido el propio piloto de Audi, le sirvió mucho para su aprendizaje.

"Ha sufrido bastante, porque la nueva normativa de sacar tan atrás a algunos pilotos, aunque se hayan clasificado por delante, es injusta, y no es buena para los pilotos", declaró el madrileño. "Creo que el sistema anterior era mejor. Tenías esos dos 'Joker' que podías pedir para reclasificar y salir delante. Ahora los motivos se han cambiado y ha sufrido mucho al salir tan atrás. Pero yo creo que para Laia este primer Dakar va a ser muy bueno. Seguro que la Laia del primer día a la del último día será muy diferente. Con ella hicimos un pacto. Le dije que trataría de ayudarla, a través del Extreme E y de X-raid, para hacer su transición de las motos a los coches, y la verdad es que da gusto trabajar con ella. Estoy encantado de colaborar con ella".

El del coche #202 no ha sido el único en hablar sobre la buena actuación de Sanz en su primera edición al volante de un coche, y su compañero, Stéphane Peterhansel, conocido como 'Monsier Dakar' por sus 14 victorias en la prueba, dijo: "Laia conoce cómo va el Dakar, así que a la hora de plantear la estrategia, sabe que lo más importante es no detenerse nunca e intentar ser lo más constante posible".

"Pero desde luego, aprende muy rápido aún teniendo que aprender muchas cosas a la vez y día a día va mejorando. Lógicamente, le tomará algo de tiempo aún, pero creo que tiene calidad suficiente. ¡No le puedo dar muchos consejos, a Laia! Tiene tanta experiencia que ya sabe cómo va el negocio desde hace mucho tiempo", expresó el francés.

David Castera, director del Dakar, también reveló sus impresiones sobre la primera vez de Sanz en las cuatro ruedas: "Al igual que muchos otros pilotos de motos antes, Laia está aprendiendo cómo es la carrera en coches. Por supuesto, va a necesitar un poco de tiempo, porque es muy diferente a correr en moto. En moto tienes más posibilidades de entrenar y aprender, mientras que en coche no se puede aprender de la misma manera porque hay menos oportunidades de practicar".

"Ella ahora necesita practicar y practicar, pero no estoy preocupado. Con el palmarés que tiene, está claro que cuando tiene un objetivo va a por él a fondo, así que va a ir mejorando poco a poco. Laia y Maurizio son buenos, no hacen muchos errores y están en el buen camino", afirmó Castera.

Otro que conoce la carrera es Isidre Esteve, ya que ha estado en 14 ediciones de la prueba, y dijo: "El estreno de Laia no me sorprende. Es una persona que ha hecho muy buenos resultados en el mundo de la moto, en el Trial, el Enduro, en el Rally Dakar igual, así que no esperaba que Laia fuera despacio en coche. Estoy seguro que lo único que puede hacer en el futuro es ir mejor todavía".

Aún queda una segunda semana por delante, pero Laia Sanz ya ha demostrado ser una de las pilotos más polivalentes de todo el Dakar, y solo el tiempo dirá hasta dónde puede llegar.