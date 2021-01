El piloto que socorrió a Santosh: "Tuve que reanimarle"

CS Santosh, piloto oficial de Hero Motorsports y primer indio en correr el Dakar en 2015, sufrió una fuerte caída este miércoles en la etapa 4 del Dakar 2021 (de Wadi-Ad-Dawasir a Riad con 813 km, 337 cronometrados).

En el km 135 de la especial, en una zona de pistas de grava más sinuosas y empedradas entre montañas, el indio de 37 años se fue al suelo a las 11:45 hora local. Según el testimonio del holandés Paul Spierings, piloto privado de la categoría motos, el italiano Maurizio Gerini también estaba en el suelo cuando él llegó.

"Ha sido una etapa muy rápida y había mucha arena blanca, que no te deja ver la diferencia entre las rocas y la propia arena. Un piloto de Hero, Santosh, y Gerini me estuvieron siguiendo un buen rato y cuando me pasaron dejé hueco. Después del refuelling [km 127], estaban un minuto por delante. Poco después, vi las dos motos y ambos por los suelos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Gerini estaba bien y rápidamente se levantó y fue hacia Santosh", ha comentado en Rallymaniacs.com.

El holandés asegura que ambos pilotos chocaron contra una roca y que tuvo que practicar la reanimación cardiorespiratoria al piloto indio.

"Cuando paré mi moto, justo delante de la roca que golpearon, para que nadie más tuviera un accidente, apreté el botón de emergencia. Después me puse a reanimarle y tras 15 minutos llegaron tres helicópteros de la organización", afirma.

"Me alejaron de su lado, pero en ese momento sentí que su corazón latía de nuevo. Me alivió mucho, aunque fue muy duro ver que esto ocurra de nuevo... después de lo que le pasó a Edwin Straver el año pasado".

"Está vivo, por lo que estuve en el momento adecuado en el lugar adecuado y lo hicimos bien para ayudarle. Hicieron obligatorio para este Dakar que todo piloto hiciera un curso de primeros auxilios. Justo antes del Dakar obtuve el certificado, así que fue positivo hacerlo".

Santosh fue trasladado al hospital alemano-saudí de Riad estable –según informó el equipo– y allí permanece ingresado en coma inducido, según confirmó ASO, para realizarle un escáner el jueves por la mañana y determinar el alcance de su traumatismo craneoencefálico.

Por su parte, el jefe del equipo Hero, Walff Fischer, comentó en redes sociales: "Hoy ha sido un día emotivo y complicado para nosotros, porque en la misma etapa perdimos a Paulo el año pasado en sentido contrario. Muchas emociones. Santosh tuvo un accidente feo hoy y está en el hospital. Le deseamos una pronta recuperación. Cruzamos los dedos para que vuelva pronto".