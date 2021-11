Madrid.- Carlos Sainz es una leyenda viva del deporte y uno de los responsables de hacer que el automovilismo en España calase muy hondo. Sus éxitos desde la década de 1980 en los rallies hicieron que miles de personas se aficionaran al motor y, con el nuevo documental que estrenará el próximo 2 de diciembre, tendremos la oportunidad de revivir toda su trayectoria.

Amazon y Red Bull organizaron un evento en Madrid, en donde estuvo presente Motorsport.com España, y contó con la participación del piloto madrileño, que se puso de nuevo al volante de varios de sus vehículos más míticos. Entre ellos estaba el Toyota Celica con el que se convirtió en dos veces campeón del mundo del WRC.

Antes de la exhibición, Sainz dio una rueda de prensa en la que contó todo sobre el documental, acompañado de Ricardo Carbonero, director de contenidos de Amazon Prime, y de David Quintana, director de la productora TBS.

En el Palacio de Cibeles, mostraron un pequeño tráiler de lo que será la obra, que contará con la participación de la familia del piloto, de personajes del automovilismo, así como con el testimonio del propio Sainz.

El español indicó que era muy complejo contar todo lo que se verá a partir del día 2, y que no fue nada fácil tomar una decisión sobre si realizar el documental o no. Sea como fuere, y como él mismo dijo, "abrió el cajón y superó esa línea roja" para contar gran parte de su trayectoria, aunque contó con la aprobación de Reyes, su mujer, y de sus hijos.

El equipo de Amazon se adentró en la vida de Sainz durante un año, desde el proceso de preproducción hasta la presentación final en la serie de cinco episodios, aunque habrá uno extra en el mes de marzo, dedicado a la andadura del madrileño en el Dakar, que se celebrará del 2 al 14 de enero de 2022 en Arabia Saudí.

Una de las razones principales de que el proyecto se hiciera realidad fue que Carlos Sainz deseaba que la gente conociera desde su punto por todo por lo que pasó, tanto en la competición como en su vida privada.

El protagonista reconoció que contar todo era difícil, ya que algunas salían de manera natural, pero otras se han quedado fuera simplemente porque ya no las recuerda y porque es casi imposible incluir a tantas personas que han estado presentes en su carrera. La parte actual de su trayectoria es la más sencilla de explicar, pero dijo que lo complicado era saber cómo.

"Sale casi todo, hay algunas que quedan grabadas y otras que es más difícil de recordar. En el documental aparecen imágenes de mi boda que ni siquiera había visto, vídeos de los niños en casa, de mis coches, y muchas más. También hay cosas que vi por primera vez porque estaba fuera de casa durante todo ese tiempo", afirmó Sainz.

Para que la serie se pueda ver en cerca de 200 países, el piloto lo habló con Reyes, y así lo explicó: "La parte familiar implica abrirse mucho, el tema deportivo es más sencillo, ya que con la familia debíamos dar el paso y dar acceso a todos los documentos, vídeos, imágenes, etc. Era algo reacio a eso al principio, pero todos están contentos de cómo ha quedado y me apetece que el público me conozca más allá de los coches".

Carlos Sainz hizo vibrar en pleno centro de Madrid a miles de personas que se reunieron en torno a la Plaza de Cibeles con cinco automóviles que tuvieron peso en su vida. En la exhibición se pudo ver el SEAT Panda con el que venció en la recién estrenada Copa Nacional SEAT Panda en 1981, además del Toyota Celica con el que se convirtió en bicampeón del WRC en los años 1990 y 1992, el Audi Quattro S1, el Audi S1 WRX, y la joya de la corona, el Audi RS Q e-tron, con el que intentará ser el primer ganador con un propulsor eléctrico del Dakar.

Sobre este último vehículo, el cual ha probado en contadas ocasiones, comentó: "El público de Madrid tendrá la oportunidad de verlo por primera vez, no hemos competido con él, y la toma de contacto inicial la tendré en la etapa 1 del Dakar".

Carlos Sainz se mostró muy agradecido por todo el cariño que recibió en la exhibición, y dijo: "Solo puedo dar las gracias a la gente que ha venido hoy, que dedica un domingo de su vida a acudir aquí para verme. También tengo que agradecérselo al alcalde y al Ayuntamiento de Madrid por dejarnos hacer esto. Además, Red Bull y Amazon han hecho que se haga realidad, al igual que el equipo de SEAT, Audi y demás, que han puesto todos los coches a punto. Estos vehículos son muy especiales para mí".

"Es un esfuerzo de mucha gente para que sea posible", indicó. Sin embargo, su objetivo es firmar un impecable Rally Dakar y vencer por cuarta vez en una de las pruebas más exigentes del mundo.

"Siempre hay un plan, pero es difícil llevarlo a cabo. Tengo un plan para ganar el Dakar, aunque este coche es un reto, mucho más de lo que pensaba, se necesitan muchos ingenieros. El plan, está, solo hace falta ver si se cumple", expresó Sainz.

Descubre el coche de Carlos Sainz para el Dakar 2022: Audi presenta el RS Q e-tron con el que quiere cambiar la historia del Dakar

Sobre su aventura en tierras árabes, un reducido grupo de TBS le acompañará, como la misma productora confirmó. La compañía española dijo que querían sacarse esa espina de no haber podido grabar cómo Sainz ganaba el Dakar, y que el proyecto es único en el mundo.

David Quintana comentó que esta serie puede asimilarse a un experimento sociológico, donde se comprueba el cambio de Sainz a lo largo de los años, pasando de pionero en el deporte de motor en España a leyenda absoluta. No obstante, seleccionar las partes para mostrar fue una tarea compleja, y los espectadores podrán ver a más abierta a una persona muy respetada en el automovilismo, que siempre ha sido discreta.

Aún no se ha confirmado una segunda temporada, como ya pasó con la serie del mismo Amazon Prime con Fernando Alonso, pero Sainz aseguró que continuará muchos años más alimentando su pasión de motor y gasolina. "Me retiraré cuando tenga 90 años", dijo entre risas.