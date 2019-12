Sainz: "Es el año de capitalizar el trabajo con X-Raid"

Madrid.- Carlos Sainz y Lucas Cruz ya tienen todo preparado para su octavo Dakar juntos. Ambos saben lo que es ganar el rally más duro del mundo (2010 y 2018) y buscarán volver a hacerlo, esta vez con el dos ruedas motrices de MINI X-Raid ante la todopoderosa alineación de Gazoo Racing.

Ambos tienen claros quiénes serán sus principales rivales, pero dejan claro que los seis años seguidos de experiencia juntos les hacen tener el pulso bajo y la concentración alta, sabedores de cuál es la estrategia a seguir.

"Es indudable que el Dakar entra en un periodo nuevo, en una fase nueva, primero fue África, luego Sudamerica durante unos cuantos años y ahora vamos a Arabia Saudi. El país reúne todas las condiciones y cualidades a nivel de terreno para que un Dakar se desarrolle con todo su esplendor porque es el típico terreno africano", comentó el madrileño de 57 años este martes.

"La gran duda que tenemos todos es qué nos vamos a encontrar, a diferencia de los últimos años, donde sabías un poco qué te ibas a encontrar. Aparentemente, la primera semana tiene un terreno más de camino, de piedras, similar a Marruecos, y la segunda semana, parece que es un terreno más de arena, de duna, de desierto".

"Yo creo que es obvio que es el equipo Toyota encabezado por Al Attiyah, De Villiers, Ten Brinke, Fernando, es nuestro enemigo clave. Stephane Peterhansel y nosotros por supuesto nos conocemos muy bien, llevamos corriendo los cuatro años de Peugeot, más el año pasado y este. Es un gran piloto y tanto él como nosotros le damos a MINI una buena opción de luchar por la victoria", valoró el español.

Tras el accidente de su compañero en la Baja Sharqiyah, Sainz y Cruz tuvieron que completar los últimos días con un cuidado extra, ya que se quedaban sin chasis de repuesto para la competición y habrían comprometido su Dakar.

"El accidente nos afectaba para esta Baja, para el rally no nos afecta porque una vez que verificas el chasis, no puedes cambiarlo en el Dakar. Si hubiésemos tenido algún accidente allí, sí nos habría afectado para el Dakar. No queríamos poner en riesgo todo", explicó el experimentado piloto.

El dos ruedas motrices de MINI X-Raid llegará con mejoras a Arabia Saudí, aunque ninguna revolución. Pero el equipo alemán ha trabajado intensamente en los últimos meses para solucionar los problemas que les lastraron en la edición 100% peruana del pasado enero.

“El dos ruedas motrices disputará su tercer Dakar. El primero no estábamos con ellos. La verdad es que sufrió bastante, se notaba que era una coche muy nuevo. El año pasado se dio un paso muy importante con nosotros, era razonablemente rápido, pero pecamos de algunos problemas que nos retrasaron, algunos tan absurdos como el ajuste de la presión de neumáticos en un terreno donde esto era fundamental", apunta Sainz.

"La única manera de pasar las dunas en condiciones es bajar mucho la presión de los neumáticos para luego volver a subirlas después. Nos dio muchos quebraderos de cabeza. Esto está solucionado y creo que este es al año de capitalizar el trabajo del año pasado y de poder afrontar un Dakar con más garantías. Estamos muy ilusionados de que vamos a poder presentar batalla a Toyota, que son los favoritos por haber ganado el año pasado".

"Se ha trabajado en el peso del coche, se han rebajado unos cuantos kilos importantes. Una de la ventaja respecto al 4x4, además del recorrido de suspensión, el diámetro del neumático y las presiones, el peso mínimo es más bajo. Este año vamos a estar mucho más cerca del mínimo por reglamento, cosa que el año pasado no ocurría. Eso nos hace pensar que podemos plantar batalla".

Por su parte, Cruz añade: "Llevamos dos años con el coche y los pequeños fallos se han ido corrigiendo. Nos hubiera gustado hacer más test, trabajar más con las suspensiones, que es un punto clave en el vehículo. Pero visto lo visto, con las incertidumbres que ha habido en el proyecto, estar el 5 en la salida es para estar contentos, sin duda".

"Una de las ventajas además del peso es que en el morro hemos conseguido recortarlo casi 17 cm, lo que nos permite que al afrontar las dunas, lo primero que toque sea el neumático y no el morro, así no perdemos velocidad y no recibimos impacto en el vehículo. Nos facilitará mucho más el peso en las dunas y no perder esa velocidad que cuesta recuperar luego en arena que es donde más problemas de tracción tienes".

Sainz advierte de que, a pesar de estar entre los favoritos, ya ha vivido experiencias complicadas en el Dakar y sabe que todo puede cambiar de un día para otro.

"Creo que la carrera va a estar abierta, pero es impredecible y nunca se sabe. Luego llega un día y los seis primeros se pierden y el séptimo que ve que llegan de vuelta, le da un vuelco a la carrera. Cada día es impredecible y por eso tienes que resetear y aunque te vaya mal un día no puedes tirar la toalla o salir a recuperarlos sin cabeza", afirma.

"Hay que ir concentrado, pensando bien cada día, no volverse loco. Pero es cierto que es uno más abierto que los de los últimos años. Sobre todo por los kilómetros también... Pensar en hacer más de 500 km cronometrados tres días, es como si te vas Segovia-Madrid de enlace y Madrid-Barcelona de tramo y luego hasta la Junquera de enlace de nuevo. Cuantos más kilómetros, más cosas pueden pasar y el cansancio se va acumulando".

Fotos: así es el nuevo MINI X-Raid de Sainz para el Dakar 2020

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las fotos o su información)

