Los dos desafíos extra que plantea el Audi a Carlos Sainz y Lucas Cruz

Yeda.- Audi se lanzó a la aventura del Dakar con su proyecto más complejo en las últimas décadas. Los alemanes apostaron por la electrificación en lugar de la combustión y tomarán la salida con un coche con dos motores eléctricos y uno de gasolina que ejerce como generador.

El vehículo ha sido desarrollado en menos de un año y todavía no ha sido probado en competición, por lo que todo son incógnitas antes de su debut oficial en el Dakar este 1 de enero.

Carlos Sainz, uno de sus pilotos, reconoce que el modelo eléctrico supone una ventaja para pasar las dunas al no tener que cambiar de marchas, pero todo lo que rodea al RS Q e-tron son preguntas. Algo que inquieta en el seno de la marca alemana es la fiabilidad, ya que a partir de ahí se fijarán los objetivos.

"No sé qué fiabilidad vamos a tener y qué fiabilidad van a tener los demás", apunta Sainz. "Es una carrera que la inicias con muy poca información. Es la primera vez que recuerdo que los pilotos de arriba no nos hemos enfrentado con los coches antes. Hay mucha incertidumbre. Todo son sensaciones, pero hasta que no te comparas no sabes nada. Dependiendo de cómo vaya el coche estaré contento con un top 3, un top 5 o un top 10. Me gustaría pensar que podemos aspirar a luchar por la victoria, pero lo veo difícil".

Lucas Cruz, el copiloto del madrileño, también admite que el modelo con "autonomía extendida" no permite margen de error para reparar posibles daños en carrera.

"Es un reto como proyecto. Mecánicamente para nosotros si se rompe, se ha roto. No hay mucho margen de maniobra. Si damos un golpe y rompemos algo de la suspensión lo podremos cambiar si lo llevamos, pero del resto solo hay dos cosas que podemos cambiar. Un sensor que está escondido dentro de la caja de la batería…", cuenta el barcelonés a Motorsport.com antes de la salida en Yeda.

Otro de los retos que se le plantea a Audi es el consumo de combustible, al que tendrán que estar muy atentos.

"Hay que controlar el consumo de la gasolina. Hay que comprobar que el cálculo que has hecho se cumple porque por reglamentación tienes un depósito muy pequeño (300L) y con esto hay que pasar el día. Hay muchos factores que influyen", señala.

(Haz click en este enlace o pasa las fotos para ver las primeras imágenes de Audi y más en el Dakar 2022)

