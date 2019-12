Sainz: "No había que tomar riesgos; ha sido una experiencia positiva"

La pareja española completó un interesante test competitivo a tres semanas de que el Dakar 2020 comience en Yeda el 5 de enero en la Baja Sharqiyah, última prueba puntuable del nacional saudí de raids. Aunque acabaron segundos por detrás de Yazeed Al Rajhi, ambos están satisfechos con el trabajo realizado junto al equipo MINI X-Raid.

El conjunto alemán ha aprovechado la ocasión para optimizar su configuración de suspensiones, así como para probar las diferentes mejoras que se han realizado en su dos ruedas motrices en los últimos meses. Esta fue la segunda carrera que Sainz y Cruz disputaron desde el Dakar 2019 de Perú el pasado enero. En la anterior, el Rally de Marruecos, también quedaron segundos, tras luchar por la victoria hasta la última jornada a pesar de la inactividad.

"Estamos contentos con este test, creo que fue bueno tener una visión del país, de las temperaturas, aprender un poco de lo que nos vamos a encontrar en el Dakar", dejó claro Sainz este sábado.

"Después de lo del viernes, me lo tomé con mucha calma, porque este es nuestro coche de carreras y no era el momento de tomar ningún riesgo. Hemos aprendido cosas con el coche, sabíamos que las condiciones no eran las mejores, sobre todo el viernes con la lluvia. En general ha sido una experiencia positiva y no hemos tenido ningún problema con el coche".

La precaución fue necesaria tras el accidente del otro buggy de X-Raid en la segunda jornada, que dejó sin chasis de repuesto al equipo y que hará que alineen solo dos unidades del 5 al 17 de enero.

"Este rally fue diferente a las Bajas europeas, fue muy corto. Hubo muchísimos Way Points en las dunas y en zona de arena blanda, pero unos muy cerca de otros. Sin duda alguna, fue un buen test para el Dakar y nos ayuda a entender los diferentes terrenos que hay en este país", añadió Lucas Cruz.

"El primer día tuvimos mucha variación de terrenos, con mucha hierba de camello y una parte pequeña en superficie dura. Estamos contentos con el resultado y no quisimos apretar demasiado porque este es nuestro coche del Dakar y ya no tenemos un chasis de recambio".

Aunque el reglamento de la edición 42 del Dakar especifica claramente en el apartado 24P.2 que no se puede competir en ninguna prueba en territorio saudí, deja abierta la posibilidad de otorgar un permiso especial previa solicitud "detallada". Así fue el caso de Gazoo Racing Sudáfrica con Fernando Alonso y Marc Coma y así ha sido el de X-Raid con Stephane Peterhansel y Sainz-Cruz.

"Dado que el campeonato nacional existe, uno no puede evitar que los competidores nacionales participen y para muchos con copilotos y equipos europeos. Entonces, para una mejor equidad, dejamos que lo que quieren se ejecute en estas carreras, pero las pruebas están prohibidas. Esto se hace a pedido oficial de la organización por correo. Está prohibido para los pilotos de motos", argumentó una fuente de ASO a Motorsport.com estos permisos.

"En tres semanas empieza la música", avisó el dos veces ganador del Dakar y bicampeón del mundo de rallies en sus redes sociales. Él será uno de los artistas principales.

