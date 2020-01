Sainz: "¿Futuro? Tomaré la decisión con tranquilidad"

Madrid.- Después de proclamarse en 2018 como el ganador más veterano del Dakar, Carlos Sainz ha vuelto a elevar el listón en la última edición dejando la marca en 57 años. El madrileño se trajo de Arabia Saudí su tercer triunfo, pero inevitablemente la pregunta que muchos se hacen es hasta cuándo va a seguir.

A pesar de su veteranía, Sainz no muestra ningún síntoma de agotamiento y recalca que es el momento de disfrutar de la victoria.

"Quiero empezar agradeciéndole a Lucas [Cruz, su copiloto] todo el trabajo que ha hecho en este Dakar, ha sido fundamental, y también por la paciencia para aguantarme porque no debe ser fácil. Hemos ido a fondo desde el minuto uno", afirma Sainz.

"En cuanto a lo de la retirada, no es el momento de entrar a valorarlo. Es el momento de disfrutar. Me he preparado mucho. Con un poco más de tranquilidad tomaré la decisión. Creo que me he ganado el derecho de que se respete sea para un lado o para otro. La gente sigue viendo que me divierto, porque si no, no tendría sentido hacer lo que hacemos".

De hecho, pese a la críticas que algunos pilotos han vertido sobre el recorrido, el tricampeón del mítico raid ha señalado que para él ha resultado más sencilla esta edición gracias a las menores temperaturas que se han registrado.

"No ha hecho tanto calor y eso a mí me viene bien. Incluso quitamos el sistema del aire acondicionado que eran 16 kilos y hemos ido todo el rally sin él", explica.

El piloto de MINI ha sido el gran dominador de la carrera prácticamente desde el primer día, aunque a falta de tres etapas para el final vio como el colchón que había acumulado se esfumó y se quedó con solo 24 segundos de ventaja. Sin embargo, al día siguiente se rehizo junto a Lucas Cruz y asestaron un golpe definitivo a la carrera.

"Cuando pierdes en una etapa que no tenías previsto tantos minutos por una rueda delaminada o una mala interpretación de roadbook la sensación es mala. Pasamos página rápido y salimos rápido al día siguiente. Encontramos un way point muy deprisa y logramos esos 18 minutos de ventaja que nos dieron la tranquilidad y que nos vinieron muy bien para gestionar la última parte", señala.

Con este triunfo, Sainz ya sabe lo que es ganar con tres marcas diferentes, después de hacerlo con Volkswagen en 2010 y Peugeot en 2018.

"Quiero destacar que es una victoria con una tercera marca. Llegamos a Volkswagen y al segundo año el coche estaba para ganar. En Peugeot fue más de lo mismo y con MINI hemos repetido la jugada. Lucas y yo ponemos mucho empeño en el desarrollo del coche y a mí, ganar con una tercera marca me hacía mucha ilusión", remacha.