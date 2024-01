Sainz asegura tener un "coche ganador" en el Rally Dakar 2024

Al-Ula-. La 46ª edición del Rally Dakar dará comienzo a partir del 5 de enero de 2024, y se antoja una carrera muy dura y con muchos rivales, sobre todo para un Carlos Sainz que busca su cuarto trofeo Touareg. El español acudió al evento de presentación de la cita que discurre por el desierto de Arabia Saudí, y allí aseguró que su Audi es un "coche ganador", aunque hay cosas que pueden ir por un camino que "no es ideal".

Conoce todo sobre el Audi RS Q e-tron de Carlos Sainz en el Rally Dakar: Dakar Las mejoras del Audi RS Q e-tron de Carlos Sainz para el Dakar 2024

El tres veces ganador de la prueba espera tener una buena actuación con su RS Q e-tron, y afirmó que irá al máximo en todos los aspectos con la confianza que tiene antes de saltar al desierto saudí para las primeras etapas: "Creo que, como todos dijimos el año pasado, se trata de ver cómo mejoramos el coche, intentamos el máximo en cada cosa, fue un año duro, pero estamos confiados en que el equipo puede hacer un buen Dakar".

En el momento en el que se le preguntó sobre si su vehículo es uno de los favoritos, Carlos Sainz respondió: "Es un coche ganador, diría que lo sería, pero es hay muchas cosas que pueden ir, digamos, no en el camino ideal, es muy difícil gestionar el vehículo. Creo que tiene más valor lo que hicimos años atrás, poniendo todo junto con esta tecnología, fuimos valientes con ello, y no es sencillo ganar el Dakar con este coche".

El madrileño también es consciente de que habrá mucha competencia entre todos los participantes, pero apuntó algunas de las claves a tener en cuenta para tratar de llevarse de vuelta a España el trofeo Touaerg: "Pienso que hay pilotos fantásticos, todos mejoran y no es sencillo hacerlo con esta gente. Creo que necesitas no hacer errores, o menos que el resto, tendrás días difíciles, pero has de tener ritmo en esos momentos complicados e intentar no tener esas jornadas complicadas.

Descubre las últimas noticias sobre el Rally Dakar 2024: Dakar Al Attiyah: "¿Audi? Les doy solo tres días y se irán a casa"

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!