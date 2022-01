Sainz: "Cuando no tenemos problemas, estamos ahí"

Wadi Ad Dawasir.- A tres días del final del Rally Dakar 2022, Carlos Sainz y Lucas Cruz siguen saliendo cada jornada con el cuchillo entre los dientes, queriendo demostrar que el prototipo eléctrico con extensor de autonomía diseñado por Audi tiene mucho que decir en el futuro del rally raid.

Este martes, en la novena etapa de la 44ª edición del evento, los españoles han sufrido varios inconvenientes que les han dejado sin opciones de luchar por la victoria en una especial de 287 km que ha estado caracterizada por la velocidad y la falta de grandes diferencias entre los favoritos.

"Al principio era una mega, mega plateau y ahí nos hemos despistado un poco. He tenido que volver a coger un waypoint y ahí ya hemos perdido más de un minuto. Luego hemos conseguido recuperar algo, y justo antes de la neutralización hemos tenido un pinchazo lento porque empezaba a bajar la presión otra vez. Después, nada más salir de la pancarta, hemos parado a cambiarla, otro cambio lento, más de tres minutos. En ese momento nos ha pasado Lategan, le he cogido y he ido en su polvo hasta que ha llegado una parte de dunas, donde lo he podido pasar. A partir de ahí, creo que hemos empezado a recuperar algo de tiempo en la parte final", comentó el bicampeón del mundo de rallies en meta.

Aunque el Audi RS Q e-tron no dio ni un solo problemas mecánico este martes, Sainz señaló que los neumáticos de BF Goodrich "están desarrollados para el buggy de 1.600 kg de peso" y que en el prototipo alemán sufren un poco más.

"Este coche pesa unas dos toneladas en vacío. Creo que hay que trabajar de cara al futuro con esta construcción", subrayó.

De cara a la 10ª etapa del Dakar, 375 km cronometrados, el madrileño asegura que irá a por todas.

"Mañana, a fondo. Estamos aprovechando para probar alguna cosa, pero el coche va, dentro de lo razonable, bien. Cuando no tenemos problemas, estamos ahí", concluyó.