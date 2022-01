Sainz: "La competición es la prueba del algodón y en eso estamos"

Riad.- El jueves de Carlos Sainz y Lucas Cruz se ha torcido en el kilómetro 195 de los 395 cronometrados de la quinta especial del Rally Dakar. Los españoles venían luchando por el top 5 cuando el amortiguador trasero izquierdo ha dicho 'basta' en un aterrizaje.

Además, la rotura se ha llevado por delante uno de los ventiladores de la refrigeración del prototipo eléctrico con extensor de energía. Afortunadamente, Stéphane Peterhansel y Edouard Boulanger llegaban por detrás y pudieron cederles sus piezas para que continuaran después de perder en torno a una hora en el proceso.

Sainz y Cruz consiguieron reemprender la marcha, rodando a gran ritmo hasta que un punto complicado de navegación les ha hecho entrar a 1h03:54 de Henk Lategan, ganador de este jueves.

"La verdad es que estábamos yendo bien, sobre todo justo donde se nos ha roto, estábamos ya detrás de Loeb, le veíamos, pero se nos ha roto lo mismo que se le rompió a Stéphane ayer en un aterrizaje. Hay que ver qué está ocurriendo, porque hay algo ahí que está pasando y a ver si de aquí al final del rally podemos solucionarlo", comentó Sainz en el vivac de Riad.

"Luego, hemos seguido muy fuerte, hemos hecho un trozo bueno, pero hemos perdido algo de tiempo en un sitio complicado, pero íbamos muy bien".

"El problema es cuando no has competido. Porque está bien hacer muchos test, pero al final en la competición es la prueba del algodón y ahora es el momento de que salgan todas las cosas y preparar todo de cara al futuro. Aunque en los test no tuvimos ningún problema con esta pieza", respondió ante la pregunta de Motorsport.com de si este tipo de percances son los habituales en un proyecto que ha llegado al Dakar sin sumar un solo kilómetro de competición.

De cara a mañana, Sainz avisa, ya que saldrá retrasado a la sexta etapa del Dakar 2022 (345 km cronometrados) y espera ira por todas: "No sé dónde saldremos, si hay polvo o no, pero a fondo mañana".

Por su parte, Cruz comentó: "Hoy la navegación era complicada, las pistas han muy invisibles entre mucha piedra y se hacía difícil encontrarlas; tenias que seguir rumbos y distancias para no perderte".

Los españoles están a 3h19:14 de Nasser Al Attiyah y las opciones de ganar esta 44ª edición del Dakar son prácticamente inexistentes. Pero el Audi RS Q e-tron es un proyecto de futuro y en eso ayudarán a remar los españoles.