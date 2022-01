Carlos Sainz: "No hay más vueltas que darle, toca ir día a día"

Al Qaisumah.- Recuperarse del tremendo mazazo recibido durante la jornada del domingo, donde Carlos Sainz y Lucas Cruz se dejaron más de dos horas, llevará su tiempo. Pero, mientras tanto, la pareja españoles ha vuelto a colarse entre los tres mejores del día este lunes, en la que ha sido la segunda etapa, de Hail a Al Qaisumah.

A pesar de un pequeño problema con uno de los amortiguadores de su complejo prototipo Audi RS Q e-tron, Sainz ha conseguido acabar en tercera posición, a 5:52 del ganador de la etapa, Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme).

"Ha sido una etapa sin problemas, lo único es que hemos tenido que adelantar me parece que a 15 coches, pero la verdad es que no había polvo, así que bien. Hemos tenido un pequeño problema con el amortiguador que vamos a ver, pero nada importante", comentó el bicampeón del mundo de rallies en el vivac.

"Ahora toca afrontar este Dakar día a día e intentar divertirme lo que pueda. No hay muchas vueltas que darle, yo me fío de Lucas, me lo explicó, además yo no llevo la navegación, la lleva él y me lo explicó claramente. Coincide también el copiloto de Nani Roma; todos han dicho que no estaba bien el roadbook, entonces mal", añadió el veterano piloto español.

Cuando se le preguntó si el equipo había tomado ya la decisión de reclamar los resultados de la etapa 1 por la imprecisión del libro de ruta –cosa que no se ha hecho en las últimas 24 horas–, Carlos Sainz contestó: "No sé nada".

Y sobre su prototipo eléctrico con extensor de energía, añadió: "Bueno, poco a poco vamos aprendiendo del coche, cada día es una experiencia nueva porque nunca habíamos corrido con él".

Por delante, 10 jornadas más de competición en las que Sainz y Cruz tratarán de ofrecer su mejor versión y ver hasta dónde pueden escalar en la general de un rally en la que actualmente figuran 33º, a 2h24:31 del líder, Nasser Al-Attiyah.

Galería: Carlos Sainz en el Rally Dakar 2022 al volante de su Audi

#202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 1 / 30 Foto de: A.S.O. #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 2 / 30 Foto de: A.S.O. #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 3 / 30 Foto de: A.S.O. #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 4 / 30 Foto de: A.S.O. #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 5 / 30 Foto de: A.S.O. #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 6 / 30 Foto de: A.S.O. #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 7 / 30 Foto de: A.S.O. #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 8 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 9 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 10 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 11 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 12 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 13 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 14 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 15 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 16 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 17 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 18 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 19 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 20 / 30 Foto de: Audi Communications Motorsport #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 21 / 30 Foto de: Audi Communications Motorsport #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 22 / 30 Foto de: Audi Communications Motorsport #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 23 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 24 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 25 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 26 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 27 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 28 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 29 / 30 Foto de: Red Bull Content Pool #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 30 / 30 Foto de: A.S.O.