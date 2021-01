Sainz: “Los copilotos no pueden ser las superestrellas del Dakar”

La primera semana de la 43ª edición del Dakar y segunda íntegramente en Arabia Saudí no ha dejado nada contento a Carlos Sainz. El madrileño, junto a su inseparable copiloto Lucas Cruz se dejó en tres jornadas consecutivas para olvidar más de 40 minutos con su compañero Stéphane Peterhansel, diciendo prácticamente adiós al triunfo absoluto.

El piloto de MINI fue uno de los más críticos con el roadbook que han diseñado los organizadores este año, calificando el Rally como una "gymkhana" o una "lotería".

Antes de empezar la prueba, David Castera, director del rally, ya avisó que los pilotos deberían cambiar de mentalidad y aflojar en ciertos puntos del recorrido si no querían perderse en esta edición.

El madrileño, que con todo se ha apuntado dos etapas y figura tercero de la general, no está de acuerdo con el rumbo que está tomando el Dakar.

"Para mí es el mismo Dakar, pero en mi opinión el roadbook es un poco más complicado de seguir, no solo en la navegación, también en caminos. Estoy completamente de acuerdo con que den el roadbook por la mañana, que llevemos cámaras en el coche. Lo que creo es que algunas cosas no las hemos interpretado correctamente. Obviamente, Nasser [Al-Attiyah] y Stéphane [Peterhansel] han hecho un mejor trabajo que nosotros no hemos podido", señaló Sainz durante el día de descanso en Ha'il.

Esta importancia que está cobrando la navegación hace que el papel de los copilotos también está ganando protagonismo, en ocasiones por encima del propio conductor.

"Yo no he visto una página del roadbook", afirma Sainz. "Mi trabajo es conducir lo más rápido posible y la del copiloto decirme qué hacer, guiarme. Yo tengo que tratar de ayudarle. Ganamos y perdemos juntos. Un día el piloto puede cometer un error y el copiloto otro, pero el Dakar no se puede convertir en un rally de copilotos superestrellas. Hay que encontrar un equilibro entre ambos".

Sainz descarta ganar el Dakar 2021 si Peterhansel y Al Attiyah no tienen problemas

Cumplido el ecuador del Dakar 2021 y con seis etapas por delante, los 40:39 que le saca Peterhansel se presentan insuperables, más teniendo en cuenta que son compañeros de equipo y que Al-Attiyah está a solo 5:53 del francés.

"Realmente le tiene que pasar algo grande a Stéphane y Nasser. Si no les pasa nada, es imposible. Al final, quiero una semana limpia, disfrutar. En este momento de mi carrera, obviamente, hago el Dakar para intentar ganar, pero también para disfrutar. Esta primera semana no he disfrutado, no hemos hecho un buen trabajo. No entendimos muy bien algunos cambios en el roadbook. Tenemos que entenderlo mejor y hacer un trabajo mejor". admite.

Aún así, en el tercer año del proyecto buggy de MINI, Sainz se muestra satisfecho con el trabajo hecho por X-Raid.

"Estoy muy contento con el rendimiento del coche. Es mejor que el del año pasado. En algunas cosas es peor que el 4x4, pero en conjunto estoy contento. Hay un buen equilibrio entre ambos", sentencia.

