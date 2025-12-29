Sainz afina su ‘motor’ antes del Dakar 2026: "Estos últimos días se hacen largos"

El cuatro veces ganador del Rally Dakar, dos veces campeón del mundo de WRC y dos veces ganador del Campeonato de España, Carlos Sainz, se enfrentará en unos días a su 19ª participación en la prueba más dura del mundo, que este año se disputará de nuevo en el desierto de Arabia Saudí.

A sus 63 años, el piloto madrileño parece ser incombustible y, para asegurarse de llegar al 100% a esta nueva edición del Rally Dakar, ha llevado a cabo una prueba de esfuerzo que ha querido compartir con todos sus seguidores en las redes sociales.

"Hola a todos, y como siempre en estas fechas, antes de salir para el Dakar, realizar la prueba de esfuerzo aquí en David Lloyd, en Healthing", dijo para empezar el vídeo.

A medida que avanzaban las pruebas, Carlos Sainz hacía bromas: "¿A ver qué tal está el reglaje de válvulas? ¿Está afinado?", antes de reconocer que está deseando que llegue el próximo 3 de enero de 2026, que será cuando arranque la cuadragésima octava edición de esta mítica carrera: "Sí, estos últimos días se hacen todos larguísimos, son días que en vez de 24 horas tienen el doble. Estoy sobre todo con ganas de empezar".

Tras las pruebas, Carlos Sainz compartió las grandes noticias que acompañan a sus buenas sensaciones, y es que está realmente preparado para las dunas y las complicaciones que le esperan en el desierto saudí durante las dos primeras semanas del año 2026.

"Bueno, pues terminada la prueba de esfuerzo, contento, mismos vatios, muy parecida al año pasado, con lo cual pues contento y satisfecho. Así que nada, a ver qué tal se da ahora, a darlo todo", concluyó.

El veterano piloto español pilotará un Ford Raptor T1+ del equipo Ford Performance en la 48ª edición del Rally Dakar, en busca de su quinto Tuareg, un objetivo complicado, pero que desde luego debería estar a su alcance su todo transcurre con normalidad, ya que está en la lista de principales favoritos.

Lucas Cruz será un año más la mano derecha de Carlos Sainz al ser su copiloto en el Rally Dakar 2026.