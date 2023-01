Argentina celebra con Luciano Benavides; Barreda fue 4º

Cargar el reproductor de audio

Riyadh-. La sexta especial del Rally Dakar 2023 comenzó muy temprano para las dos ruedas, puesto que se trataba de la etapa más larga de toda la carrera, más aún cuando unas horas antes del inicio, la organización comunicó una modificación de la hoja de ruta del resto de jornadas por las inundaciones en el vivac de Al Duwadimi, donde debían haber dormido los pilotos. Los responsables enviaron a todos a un nuevo campamento en la capital del país, Riyadh, donde finalmente irían todos los vehículos después de completar 918 kilómetros de tramo cronometrado más los enlaces.

Iba a ser un largo día, sobre todo para los motoristas, quienes partieron desde las cuatro de la madrugada para competir, dejando a José Cornejo como el primer líder virtual en el primer punto de control en el km 31, por delante del que comandaba la general, Skyler Howes y de los hermanos Benavides, mientras que un dolorido Joan Barreda, que tras una caída en la que se quedó inconsciente, marcó el 12ª mejor crono.

No obstante, veríamos un toma y daca entre el estadounidense y el chileno, aunque no se quedaban muy atrás los hermanos argentinos, Pablo Quintanilla, Matthias Walkner, Toby Price, Daniel Sanders y el de Torreblanca, este último ya sobrepasando la barreda del minuto en el segundo control del km 84. La cabeza de carrera no sufría demasiadas modificaciones en cuanto al orden, pero sí en las distancias, sobre todo porque el de Husqvarna incrementaba la brecha hasta más de un minuto sobre Cornejo, quien ya veía amenazada su posición de privilegio respecto a Luciano Benavides y el chileno de Honda, con su compañero, el castellonense, recuperando terreno hasta colocarse en la quinta posición.

Poco después, en el km 163, la general volvía a moverse debido a la caída en picado del Nacho Cornejo, que se fue a la quinta plaza, permitiendo así que Benavides, Quintanilla y Barreda subieran escalones, aunque todo estaba concentrado en menos de un minuto y medio, con lo que habría que esperar hasta la llegada a meta en el km 358 para conocer el nombre del vencedor de la sexta y extraña especial del Rally Dakar.

Todo en orden, o eso parecía en el km 207, otro de los puntos de control para los motoristas, que tenían a Howes como referencia, pero el que venía en remontada era Toby Price y su KTM, lo mismo que Kevin Benavides, que ya era sexto y se acercaba en la pelea, todo en dos minutos y medio.

La tención se podía notar en el ambiente, y llegaban los instantes de concentración, justo el peor para Barreda, quien perdió algo de fuelle y bajó a la séptima plaza a 2:41 del líder, el mismo desde que se iniciaba la especial, Skyler Howes. Sanders hacía lo mismo que el español, y debían subir el ritmo si no querían despedirse de sus opciones.

No obstante, la sorpresa saltó a partir del km 236, momento en el que Luciano Benavides recortaba al líder, que cedió varios segundos y ya tenía al argentino a menos de un minuto, mientras que el resto se quedaba cerca de la barreda de los dos minutos en un baile constante de posiciones hasta que se pasó por el último punto de control, a unos 50 kilómetros de la llegada a la meta.

En ese instante, todo estaba igual, nada cambiaba, a pesar de que los pilotos querían poner su sello en una sexta etapa muy diferente a la que están acostumbrados. Argentina puede celebrar, no solo por su tercer título mundial de fútbol, sino por la victoria de Luciano Benavides con su Husqvarna, que le ayuda para recortar algo de distancia respecto al estadounidense, mientras que su hermano es tercero en la general.

Joan Barreda se recuperó del susto con Toby Price y pudo completar la etapa en la cuarta posición, aunque cedió más de dos minutos y medio con la cabeza del Rally Dakar, con lo que se queda en el mismo lugar, pero a casi once minutos de Howes.

RESULTADOS DE LA ETAPA 6 DE MOTOS DEL RALLY DAKAR 2023

Posición Marca Piloto Equipo Tiempo Gap 1 L. BENAVIDES (ARG) #77 - HUSQVARNA FACTORY RACING 03:14:19 2 S. HOWES (USA) #10 - HUSQVARNA FACTORY RACING 03:15:15 + 00:56 3 T. PRICE (AUS) #8 - RED BULL KTM FACTORY RACING 03:16:39 + 02:20 4 J. BARREDA BORT (ESP) #5 - MONSTER ENERGY JB TEAM 03:16:48 + 02:29 5

K. BENAVIDES (ARG) #47 - RED BULL KTM FACTORY RACING 03:17:00 + 02:41 6

P. QUINTANILLA (CHL) #7 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03:17:11 + 02:52 7

D. SANDERS (AUS) #18 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING 03:17:19 + 03:00 8

J. CORNEJO FLORIMO (CHL) #11 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03:17:34 + 03:15 9 S. SVITKO #142 - SLOVNAFT RALLY TEAM 03:17:46 + 03:27 10

M. WALKNER (AUT) #52 - RED BULL KTM FACTORY RACING 03:18:27 + 04:08

