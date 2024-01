Branch se aferra a la victoria en el Dakar 2024 contra las Honda

Yanbu-. La penúltima especial del Rally Dakar 2024 comenzó desde el campamento de Al-Ula, para dirigirse hacia la costa, en donde un día después terminará la 46ª edición de la carrera más dura del mundo. Los pilotos de la categoría de motos fueron los primeros en arrancar, con las espadas en todo lo alto entre las Honda y el único con opciones de sus rivales, un Ross Branch que debía remar si quería seguir vivo en la última jornada.

Repasa las clasificaciones generales del Rally Dakar 2024: Dakar Clasificación general del Dakar 2024: posiciones y tiempos (coches, motos y más)

Sin embargo, no era el botsuano quien lideraba en el primer punto de referencia de la Etapa 11, sino que lo era Pablo Quintanilla, quien aventajaba en nueve segundos a un sorprendente Bradley Cox con una de las Rally2, quien estaba por delante de Adrien van Beveren. Por su parte, el perseguidor en la pelea por el trofeo Touareg le consiguió recortar un minuto a Ricky Brabec, quien se quedaba con la décima posición temporal.

En el siguiente punto de control, el del kilómetro 93, el de Hero se puso las pilas para ir a por el triunfo y acercarse al líder, marcando el mejor registro, con diez segundos de diferencia con respecto al francés de Honda, mientras que su compañero chileno cayó al cuarto escalón y el estadounidense se dejaba ya más de dos minutos. Eso continuó así en la referencia posterior, en la que Ross Branch incrementó la diferencia con respecto a sus contrincantes, aunque lo más importante para él era que el que estaba a la cabeza en la general cedía ya cerca de tres minutos, además de que José Ignacio Cornejo desaparecía de la pelea por problemas en su bomba de combustible en el kilómetro 115, y Rui Gonçalves era trasladado al hospital por una caída en la que se dañó el hombro.

Cerca de las dos horas de carrera, las dos primeras plazas no se movían, pero si el colchón del botsuano sobre Adrien van Beveren, en el momento en el que Ricky Brabec, a pesar de contar con la bonificación por abrir pista, estaba a más de cuatro minutos del líder de la penúltima especial, por lo que en la general, se acercaba a unos seis. No obstante, no había que perder de vista al vigente campeón del mundo, un Luciano Benavides que estaba por debajo de la barrera de los dos minutos y podía lograr la victoria en la etapa a pesar de la necesidad de Ross Branch de ir a toda velocidad.

Y consciente de ello, apretó para subir el ritmo, con lo que se quedó a un minuto del francés en la referencia del kilómetro 258, lo que se mantuvo después, pero con un estadounidense que cada vez veía más en riesgo seguir en cabeza en la general al perder casi cinco minutos. A medida que se acercaban a la meta en la ciudad costera, el de Hero continuaba metiendo presión a un Ricky Brabec que parecía reaccionar, con quedándose ahora a cuatro minutos y medio, en la quinta posición, por detrás de Adrien van Beveren, Luciano Benavides y Toby Price.

Pasado el kilómetro 333, los pilotos se adentraban en otra zona de piedras, en la que Ross Branch continuaba al mando, con cerca de dos minutos sobre el francés de Honda, y cuatro con el argentino de Husqvarna, a la espera de que los que iban por detrás marcaran sus tiempos, cada vez más cerca del campamento de Yanbu.

Tras un paso por la última referencia en la que el botsuano seguía comandando, y así llegó al final de la especial, en la que se llevó la victoria por medio minuto con respecto al líder de la clasificación general, quien está muy cerca de su segundo trofeo Touareg al sacar a más de diez minutos a su perseguidor, con un Adrien van Beveren que es el tercero en discordia, tanto en la undécima jornada como en el global de la carrera.

Por delante tendrán un bucle alrededor de la ciudad de Yanbu, en el que se decidirá definitivamente al ganador de esta edición del Rally Dakar, con 175 kilómetros cronometrados y mucha emoción a pesar de que todo está muy a favor de Ricky Brabec.

Clasificación en motos de la Etapa 11 del Rally Dakar 2024

Provisional

Pos. Marca Piloto Equipo Diferencia 1

R. BRANCH (BWA) GP #46 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 4:51:57 (1e) 2

R. BRABEC (USA) GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +0:32 (2e) 3

A. VAN BEVEREN (FRA) GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +3:17 (3e) 4 L. BENAVIDES (ARG) GP #1 - HUSQVARNA FACTORY RACING +4:38 (4e) 5 T. PRICE (AUS) GP #2 - RED BULL KTM FACTORY RACING +6:31 (5e) 6

B. COX (ZAF) R2 #18 - BAS WORLD KTM RACING TEAM +8:05 (6e) 7 K. BENAVIDES (ARG) GP #47 - RED BULL KTM FACTORY RACING +9:08 (7e) 8 D. SANDERS (AUS) GP #5 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING +12:23 (8e) 9 M. MICHEK (CZE) GP #23 - ORION - MOTO RACING GROUP +14:27 (9e) 10 S. SVITKO (SVK) GP #142 - SLOVNAFT RALLY TEAM +15:47 (

