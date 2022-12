Castera responde a Sainz: "Audi puede ganar, no siento pena"

Cargar el reproductor de audio

El pasado mes de septiembre, ASO, organizadores del Rally Dakar, informaron de un cambio en el reglamento técnico para la edición 2023 aumentando el peso mínimo de los coches híbridos o eléctricos en la división T1U, una situación que afectó directamente al equipo Audi, debutante en la edición 2022.

La nueva reglamentación establece el peso mínimo en 2100 kilos, una decisión que no fue del agrado de Carlos Sainz, piloto de Audi, quien dijo no entender la medida dado que parecía disuadir a competidores de optar por esa clase de tecnología eléctrica/híbrida.

"Este año el equipo ha hecho un trabajo fantástico, pero tenemos la sorpresa de la nueva normativa que llega a los coches eléctricos. En lugar de 2000kg son 2100kg, así que en cualquier caso este año seremos 100kg más pesados que nuestros competidores y vamos a tener un poco menos de potencia. Eso es algo difícil de entender".

"No me gusta crear polémica. No me gusta entrar demasiado en detalles, pero diré que me ha sorprendido que la normativa no ayude a alguien como Audi, que ha tenido la valentía de intentar entrar en este tipo de coches sostenibles", dijo Sainz Carlos en aquella ocasión.

Para David Castera, director del Rally Dakar, el objetivo de esta decisión está lejos de ir contra Audi, de hecho lo ve como una medida importante para evitar que el fabricante alemán entrara en una guerra de costes intentando reducir el peso del vehículo de forma exagerada.

"Si quiere le quito 100 (kilos), pero le quito potencia (al motor)", expresó Castera en una reunión con un grupo selecto de medios entre los que estuvo Motorsport.com, antes de adentrarse en la explicación del aumento de peso para los vehículos con tecnología híbrida.

"¿Por qué hemos cambiado el esquema de peso? Ellos (Audi) estaban 200 kilos por encima del peso mínimo (2000 kilos el año pasado), para que no gastaran demasiado para bajar 200 kilos, hemos aumentado el mínimo en 100 kilos. Ellos estaban por encima", indicó el directivo, mencionando que de no haber tomado esa decisión podrían haber entrado en una guerra económica.

"Si dejamos todo libre van a gastar; gastar para bajar (de peso). Al final intentamos parar un poco el tema del dinero, bajar el peso es un tema de dinero".

Audi RS Q e-tron E2

Sainz añadió en aquella ocasión que el Audi RS Q e-tron E2 estaría en desventaja contra sus competidores de combustión en la parte final de las etapas, porque en ese momento sus contrincantes habrán gastado combustible y perdido ese peso, mientras ellos lo mantendrán. Castera también respondió a eso.

"Carlos es muy simpático. Pero se le olvida decir que tiene la misma fuerza de torque, tiene una curva que es una línea recta mientras el resto la está subiendo", indicó el directivo hablando del impulso lineal que consigue el coche alemán en comparación con sus contrincantes con motor de combustión.

Para Castera, lo mostrado por Audi en el pasado Rally de Marruecos (con victoria de Sainz) le hace pensar que pueden luchar ante los Toyota por la victoria en el Dakar 2023.

"Yo creo que sí, en primer lugar porque es un equipo muy grande que tiene recursos grandes a nivel tecnología y nivel dinero. Tiene las dos cosas, una no va sin la otra. Han trabajado, además tienen dos pilotos que trabajan y que saben cómo avanzar (Stephane Peterhansel y Carlos Sainz)… Lo que he visto en Marruecos me permite decir que sí, que están listos para ganar, creo que van a estar delante, seguro".

"Han perdido casi 100 kilos (respecto al límite mínimo) en comparación con el año pasado, tienen una fiabilidad muy buena, ganaron el año pasado, han ganado etapas con el nuevo coche. No siento pena por ellos", finalizó.