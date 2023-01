Al Dakar sin Sara

Cargar el reproductor de audio

La vida está llena de historias bonitas, como la que protagonizaron Javi Vega y Sara García en el podio de Yeda cuando acabó la edición del pasado Rally Dakar, cuando el de Leganés le pidió matrimonio a su pareja delante de todos los allí presentes. Sin embargo, en 2023 tuvieron que separar sus caminos debido a la operación quirúrgica a la que se sometió la zamorana, que le impidió participar en su quinta prueba.

Los prometidos habían competido en todas y cada una de las carreras por el desierto desde 2019, pero el estado físico de la española ha hecho imposible repetir la actuación de otros años en las que terminó la cita más dura del mundo sobre dos ruedas. Es por ello que Motorsport.com quiso conocer con Javi Vega cómo era 'un Dakar sin Sara'.

Javi Vega sin Sara García, pero con Motul en el Dakar

El madrileño compite en una categoría muy especial, en la que los pilotos no reciben ninguna asistencia adicional, solo el apoyo de Motul con algunos recambios para su moto. Tras tres cursos en la modalidad, puede narrar con bastante experiencia cómo es vivir arreglando su máquina por sí mismo, y cuenta cómo nació la idea de ponerse al manillar de la 'Original by Motul'.

"La categoría ha existido desde hace mucho tiempo, siempre se ha llamado 'Malles Moto', que significa 'baúl' y 'moto', que es lo único realmente que tenemos", comentaba Javi Vega. "Ahora le han cambiado el nombre a 'Original by Motul', porque Motul nos ayuda bastante con todos los consumibles, como aceites, grasas de cadenas, filtros, etc., y todo lo que necesitas".

"Toda la gama de Motul es lo que tienes, se nota mucho, porque te quitas de llevar ese aceite en la caja, y te ahorras ese espacio para meter más piezas", continuó el pepinero antes de revelar cómo fue ir sin la compañía de Sara García. "La historia es que siempre he ido con mi chica, es el primer año que me deja solo".

"Le operaron de la rodilla, del [ligamento] cruzado, y le suturaron un menisco también, por lo que se ha retrasado un poco más", explicó. "Va a venir en el día de descanso por aquí, y se me hace un poco raro que no esté porque siempre lo hemos hecho juntos, es un proyecto que nació para hacerlo juntos. Este año me lo tomo un poco diferente, coger otro ritmo".

Sentado tranquilamente charlando junto a su moto para este Rally Dakar 2023, el español nos contó cómo fue esa preparación previa en el momento en el que conocieron que era posible no estar juntos en la carrera: "Ella se operó en febrero, cuando llegó del otro Dakar, y existía la posibilidad de que no llegara a tiempo".

"Entonces he estado entrenando el resto del año solo como si fuera para mí, iba a las carreras solo, a los campeonatos solo, he hecho un gran cambio de conducción y velocidad adecuando a mi ritmo", dijo. "Al final, bajamos a Marruecos en octubre, corrimos el 1.000 Dunas juntos y ella estaba bien, pero no llegaba a estar fuerte para los 14 días [de Dakar], que son duros, son un poco locura. Decidimos que fuera yo, y con ganas de ver lo que pasa".

"Ha surgido así. ¿Diferente? Sí, mucho, porque no tiene nada que ver una experiencia con la otra, pero es distinta y tengo ganas de saber cómo es", aseguró Javi Vega, quien busca una nueva aventura a lomos de su Yamaha.

El Rally Dakar cuesta mucho dinero y poco dormir

Participar en el Rally Dakar es un sueño para todos los aficionados al motor, pero para ello es necesaria un gran financiación que puede llegar por diferentes vías. En el caso de Javi Vega, se alimenta de los patrocinadores que le acompañan en una aventura tan complicada con el surcar los desiertos de Arabia Saudí durante más de dos semanas sin descanso.

El madrileño nos explicó cómo es el tema financiero, algo esencial para poder terminar la carrera más dura del mundo: "Hay gente que se lo pagan solos, y luego nosotros, con patrocinadores. Al final debes tenerlos porque todo es muy caro. Moto, inscripción y pruebas para llegas aquí [son caras]".

No obstante, tienen una pequeña ayuda de Motul para el transporte, con lo que pueden ahorrar en un área: "Nos llevan dos camiones que tienen, transportan todas las cajas, un juego de ruedas y un juego de llantas. Llevan toda la historia de Motul, por si nos falta algo, está muy bien montado".

El apoyo de la compañía estadounidense sirve de algo, pero siguen deseando tener alguna que otra hora más de sueño, porque deben acampar como cualquier otro que sigue la caravana a lo largo de las etapas por Arabia Saudí. Ya no solo es correr durante mucho tiempo sobre la moto, sino que se trata de recoger la tienda de campaña cuando te despiertas soportando todo el ruido que generan los que siguen trabajando.

"Nosotros dormimos detrás de los camiones, en tiendas de campaña, igual que todos, con tu saco d dormir. Lo montas y desmontas cada día y es lo que peor puedo llevar, pero lo noto mucho en los bucles, porque estás dos días en el mismo sitio y no tienes que hacerlo tanto", comentó Javi Vega.

"Hacer el briefing a las ocho y a la cama, dormir todo lo que puedas y por las mañanas un buen café con un plato de pasta", continuó. "Los primeros Dakar estaba encima de la moto unas 17 horas, entre la mecánica y todo, hay días que duermes tres horas, pero dormir cinco o seis horas podría ser muy bueno".

Las pocas horas de sueño se hacen más evidentes en los mecánicos y gente que conduce los camiones de los equipos en las largas distancias entre campamentos, cosa que puede ser muy peligrosa: "Eso es el Dakar, se duerme poco, se conduce mucho. Los camiones son peligrosos y deben ir muchos para cambiarse. Las asistencias se dan unas buenas panzadas de kilómetros".

¿Hacer el Dakar sin Sara?

Es una idea que ni de lejos se pasaba por la cabeza de Javi, pero la lesión de su pareja ha provocado que sea un 'lobo solitario' en el Dakar en una modalidad muy distinta, la que tiene "la esencia del antiguo" que se disputaba en África, pero sin llegar a ser el mismo.

"Es muy diferente una categoría con asistencia que esta con Original [by Motul], creo que esta tiene más la esencia del antiguo Dakar, que iban con ese estilo. Al hacerlo con Sara, siempre ha sido así, intentando acabar", dijo. "El primero de todos no pudo ser, pero luego lo terminó y se convirtió en la primera mujer europea en terminarlo, así que es un espíritu más aventurero, de sobrevivir, de hacerte la mecánica y que no es una carrera de tanta velocidad como los de arriba".

"A lo mejor me lo planteé [competir solo] el primer año cuando se quedó fuera, porque si estaba ella fuera no tenía sentido, lo bueno era terminarlo los dos. Ella abandonó, y yo terminé por los dos, así que esto es un poco lo mismo, terminar, y ella va a estar aquí ayudándome", explicó el de Leganés. "De hecho, va a venir para verme dos días, en el de descanso".

Después de esas frenéticas semanas de competición, volverá a casa, donde sus amigos le recibirán con un gran aplauso tras una nueva participación, aunque el español es un poco reservado al tener que hablar con sus seres queridos sobre lo que significa competir en el Rally Dakar, como asegura.

"Siempre me cuesta mucho contárselo a mis amigos, porque hasta que no lo vives no sabes lo que es esto, y participar en esta categoría es un poco locura. Recomendaría empezar con una asistencia, saber lo que es el Dakar, conocer lo que se sufre, pero directamente en 'Original' no, de hecho, creo que no dejan, que hay que pasar un año antes de entrar porque es un poco duro", explicó. "Dormir poco, la mecánica y demás, es como un ironman del Dakar".

El Dakar africano de Arabia Saudí

Después de que un problema con una amenaza terrorista en el 2008 acabara con las ediciones en África, la prueba se transportó hasta Sudamérica para acabar finalmente en Arabia Saudí, donde se compite desde 2020. A pesar de que los recorridos en Oriente Medio puede parecerse un poco más a esos inicios, no hay nada como los otros dos continentes, tanto en lugares que se visitan como en afición.

"Es lo que más se aproxima, pero no llega a ser tanto como era en África, como lo que veía por la televisión cuando era pequeño. Eso sí que eran súper hombres con las motos que rodaban, era diferente, pero hay que adecuarse a los tiempos, ahora es distinto a esos Dakar simplemente por seguridad", reconoció.

"El paisaje del desierto es increíble, pero la gente, nada que ver", dijo con algo de pena visible en sus ojos. "Prefiero la afición de Sudamérica 100%, todo el calor que dan. Aquí, en el podio de salida, solo éramos nosotros, estamos apartados de todas las ciudades, y allí se vivía increíble".

La moto y yo, yo y la moto

La moto es la protagonista de cada día, y sobre ella hay que tener un gran conocimiento para saber el cariño que necesita en cada momento, más cuando eres tú mismo el que debe repararla, y eso es algo de lo que es consciente el madrileño, que narra lo indispensable para terminar el Rally Dakar con tus propios medios.

"Hay que conocer la moto, si tienes suerte y no cambias nada, solo [cambiar] el filtro de aceite, de aire, tensar cadenas, radios, y todo, pero si tienes una caída o alguna avería eléctrica, que siempre se da porque en el Dakar se rompe todo, ahí vas peor", desveló. "Entonces debes tener un poco más de conocimientos".

Además de ello, siempre aparece el miedo de tener que reparar la moto cuando se peca de optimista en una etapa complicada, pero los pilotos saben que hay instantes en los que tienen que escuchar lo que dice la cabeza y no el corazón para cumplir con el objetivo.

"Constantemente [hay que pensar en no pasarse de velocidad]. Hay zonas en las que puedes abrir, y a hay otras en las que tienes sustos y dices, 'me estoy pasando', que pasa muchos días", comentó un Javi Vega que va con "pies de plomo" en una máquina nueva con la que está muy contento.

"La moto es un cañón, es nueva, la verdad que estoy muy contento con ella. La he liado un poco eligiendo la transmisión, corona y piñón, se queda un poco muerta con la arena blanda", indicó. "No he traído otra transmisión, pero es lo que hay, es lo que he traído en la caja, que no podemos llevar de todo para cada día, y tampoco puedo llevar diferentes ruedas para cada terreno, o transmisiones. Seguiré así, adecuándome a lo que tengo".

Una aventura única

Eso es el Rally Dakar, un historia llena de momentos buenos y malos, de alegrías y tristezas, de éxitos y frustraciones, pero lo que es innegable es que todos lo que aterrizan para cumplir el sueño de completar la carrera, sin importar el modo, lo hacen con un gran ilusión, quizá la mayor de sus vidas, esas vidas llenas de bonitas historias.

