El Dakar responde ante el agua en la gasolina

El campamento del Dakar vivió una complicada noche del lunes al martes en Wadi-Ad-Dawasir, centro de operaciones para las etapas 2 y 3 de la edición 2021.

Andrew Short –10º clasificado de la general de Motos tras la etapa 1 y 8º del día hasta el km 273– vio cómo su Yamaha WRF450 Rally se paró de repente en una zona de pistas rápidas y arenosas dentro de grandes valles formados por montañas de piedra. El estadounidense intentó arrancarla por todos los medios, pero finalmente desistió y se subió al helicóptero de la organización.

La moto se trasladó a la asistencia de Yamaha en el campamento a las 19.00 hora local y los mecánicos del equipo comprobaron media hora después que había dos litros de agua en el depósito del #7, según confirmaron fuentes del equipo a Motorsport.com.

Yamaha presentó una queja ante la FIM –para que cancelasen la etapa en el km 267, donde se encontraba el polémico refuelling– y avisó a los comisarios deportivos del rally. Estos comprobaron a las 21.00 hora local la presencia de agua en la gasolina y ASO, organizadora del rally, se apresuró a avisar a todos los competidores para que revisaran sus depósitos y motores.

Otros pilotos de motos y SSV, como Toby Price (KTM), que tuvo problemas en los últimos kilómetros de la especial, también encontraron agua mezclada con su gasolina.

No obstante, a las 00.00 hora local del martes, la dirección de carrera de la categoría de motos decidió mantener las clasificaciones como estaban y confirmar el abandono de Short, que estaba entre los favoritos para luchar por la victoria.

"Ayer tuvimos un pequeño problema con un abastecimiento. Parece que había agua en el tanque. Es un tanque enorme de 30.000 litros. No lo entiendo porque tenemos un procedimiento muy bien hecho y aún así ha ocurrido esto", comentó David Castera, director del Dakar, este martes.

"Todo se ha complicado un poco por el abandono de Andrew Short, que no sabía lo que pasaba con su moto. Si sacas el agua tu moto aguanta y sigues la carrera. Su motor no se rompió, solo se paró. Otros han tenido agua pero en tan pocas cantidades que no ha afectado al comportamiento de la moto".

"Estamos mirando y cambiando el procedimiento del sistema de la gasolina para que no pase más", confirmó.

Aun así, este martes, algunos pilotos de SSV, como algunos del equipo Monster Energy Can-Am, han vuelto a tener problemas similares.

Las mejores fotos de la etapa 3 del Dakar 2021