La quiniela de Xavi Foj para el Dakar 2021

Xavi Foj es Dakar y el Dakar parece que no es lo mismo sin él. A sus 62 años, el veterano arquitecto catalán tendrá que ver el devenir del rally más duro del mundo desde casa por primera vez en 30 años.

A todos los condicionantes de la pandemia de la COVID-19 se le han unido una serie de circunstancias que dejan a Foj (que abandonó en 2020) fuera de la cita saudí.

"No ha habido nada especial, pero no he hecho suficiente para estar otra vez. Todo ha ayudado un poco, pero hace ya tres años que pensaba en cambiar el coche, porque tiene más de 10 Dakares y cada año lo restaurábamos con Nacho [Santamaría]. Este año él me dijo que cerraba el taller porque no le salía a cuenta mantener un taller de raids tal y como estaba la situación hoy en día", cuenta a Motorsport.com.

"Sigo interesado en coches de serie, pero todas las homologaciones están caducas... llamé a los de Auto Body por si podían cederme un tercer coche, pero me dijeron que no tenían la logística suficiente. Luego, alquilar un coche caro en un año donde si da positivo alguien del equipo te vas a casa... preferí esperar".

"El reglamento de coches de serie es obsoleto actualmente y cuando llegó David Castera como director del Dakar les hice una propuesta a la ASO para ampliar los actuales coches de serie (T2) a coches de serie Maratón. No les dejarían cambiar ninguna pieza durante el rally y se añadiría una categoría de coches de serie mejorados. Sería trabajar con las cajas de cambios, transmisiones, diferenciales y motores de serie, que es lo que más vale dinero, y trabajar en suspensiones, chasis y pesos. Sería un coche más de carreras, pero el coste de mantenimiento en carrera sería más de serie. Pero ya me dijeron que habían abierto la ventana de los SSV y los prototipos ligeros y que ahí parecía estar el interés de las marcas".

Cuando se le pregunta si no estaría interesado en cambiar de aires y estrenarse en una de esas categorías, Foj responde con conocimiento: "Los he probado en mi cantera. Pero un coche de estos, aunque te lo regalen, es un regalo envenenado. Si no tienes un patrocinador o una marca detrás, el coste por kilómetro de carrera es espectacular. Eso es lo que vale dinero, mantenerlo en carrera yendo al máximo. Si cada tres días toca cambiar diferenciales, se cambian; si una caja de cambios tiene que completar X kilómetros, se cambia...".

En su tradicional quiniela, Foj ve claros favoritos en coches a los tres que se jugaron el Touareg hace 12 meses: "Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel y Nasser Al Attiyah son los tres nombres a tener en cuenta. Giniel de Villiers es rápido, eficiente, pero no toma riesgos, no está para ganar. Nasser es el tío con más talento y suerte, y esa mezcla, junto a un coche evolucionado es para tenerlo en cuenta. Esta muy por delante de sus compañeros en Toyota".

"Yo tengo la sensación de que los buggies de MINI no han enseñado todo el potencial en Andalucía y Ha'il, no han mostrado sus cartas. Veo favorito a Carlos Sainz porque es el último ganador y tiene una relación única con su copiloto, confían plenamente el uno en el otro. Peterhansel vuelve con un piloto nuevo, Boulanger, con el que ha estado todo el año y conoce perfectamente cuándo apretar y cuándo no, pero creo que Carlos ya hace su carrera, es el más rápido junto con Al Attiyah, y su sinergia con el buggy es superior. Para mí, Carlos, Stéphane, Nasser es el orden".

Y sobre la cara nueva de Bahrain Raid Xtreme, gestionado por Prodrive, el veterano piloto catalán considera que son el coche referencia para el futuro, pero que tendrán problemas de juventud a pesar de su trabajo en los últimos meses.

"Prodrive es el coche más moderno y evolucionado que hay. Es la primera vez que se lleva un motor gasolina con turbo. A Nani lo veía mejor hasta que se le ha caído Dani Oliveras, que aunque ha hecho media vida con copilotos franceses, no es lo mismo reaccionar mentalmente ahora en otro idioma diferente. Pero esto igual le quita presión. Sería la primera vez en la historia que se fabrica un coche nuevo y que sea perfecto y no falle, pero será interesante de ver hasta dónde llegan. Es muy difícil que no se pare y tenga algún problema de juventud. Podrán ganar tramos, pero de ahí a ganar el Dakar lo veo muy, muy complicado. No es lo mismo hacer test que correr, pero confío en ellos para el futuro", asegura.

En motos, Foj coincide en que es la categoría más abierta del Dakar 2021 y no tiene claro quién podrá dar el do de pecho.

"Es la más incierta de todos. Hay que contar con Yamaha, que moto y equipo ya tienen y este año se han reforzado. Obviamente, Honda el año pasado se quitó la pátina de ganar, que ya lo podía haber hecho en 2019 con Brabec, y ahora corren con esa tranquilidad. KTM tiene un montón de ganadores e igual es un año de estos de saber correr con la cabeza y no con el corazón. Hay muchos tíos que pueden ganar y no puedes dejar que nadie se te escape", apunta.

"Esto quiere decir que va a haber caídas por el camino por la tensión y por marcarse entre todos, lo cual es muy complicado. En Honda también está Barreda, que tiene necesidad, está madura y creo que puede lograrlo ya. ¿Crees que se va a querer despedir sin intentar ganar? No lo creo. El año pasado coincidí con él dos días cerca de sus repostajes y es el tío más elegante pilotando, el más plástico con diferencia. Se merece un Dakar y la presión de ser el líder ya se la ha pasado a Brabec. Si corre relajado, estará ahí".

En SSV, Foj ve clave una dosis de suerte y la fiabilidad como claves para dilucidar la victoria en una categoría en ascenso desde su creación en 2017.

"Ahora no hay tres que corran, hay una docena que son tíos rápidos y la fragilidad del coche va a ser clave. Hay que tener en cuenta a José Antonio Hinojo, que es rápido, fuerte y ya tiene experiencia. El año pasado les aguantó el tipo a todos en la primera parte de la carrera, pero cuando se le acabó el material tuvo que aflojar. Este año llegan también los americanos, que han llegado con los Polaris y vienen a ganar con su experiencia en las Bajas de EE UU. La clave será si podrán adaptar el ritmo al tipo de pista, lo que nos enseñó [Jean-Louise] Schlesser en su momento a todos. Hay un montón de tíos para ganar etapas en SSV", subraya.

"Para mí Hinojo tiene tantas opciones como los Monster Energy de Farrés, Varela y compañía. Quien mejores opciones tendrá de ganar será el que sepa gestionar mejor la carrera, el que haga de Peterhansel: saber dónde no correr porque hay que ganar mañana".

Finalmente, Foj ve más clara la resolución de la batalla entre los camiones, ya que considera que la lucha estará únicamente entre los pilotos del gigante ruso Kamaz.

"Quién no lo sé, pero es Kamaz contra Kamaz, y quizás MAZ les dé algún susto algún día, pero no es una estructura como la de los rusos. Si trabajan en equipo, son ellos contra ellos mismos. Hay que recordar que Villagra, con De Rooy, les había ganado hace tres años, pero un repostaje donde no podían repostar por un error de logística hizo que perdiera el rally, aunque dijeron que fue la caja de cambios", concluye.