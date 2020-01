La quiniela de Xavi Foj para el Dakar 2020

Pocos pilotos hay que conozcan el Dakar como lo conoce Xavi Foj. Este arquitecto catalán de 60 años disputará su 30ª edición, en Arabia Saudí, y lo hará de forma consecutiva. Solo José Luis Criado (copiloto de Jordi Juvanteny en el MAN del equipo KH-7 Epsilon) le iguala.

Foj desmiga para Motorsport.com la tarta de una edición que deportivamente promete grandes momentos y cuyo recorrido no va a dejar indiferente a nadie.

En la categoría de coches, el piloto español ve como favoritos a los buggies de MINI X-Raid, con Carlos Sainz y Lucas Cruz a la cabeza, aunque es consciente de que las mejoras de Toyota y la vitola de ganador de Nasser Al Attiyah no se lo pondrán fácil.

"Para mí los buggies MINI son los favoritos, con Carlos Sainz y Peterhansel. Son los que salen con más opciones porque en este tipo de carrera, si han fiabilizado los pequeños problemas que tuvieron el año pasado –que creo que sí, porque incluso han mejorado las prestaciones de suspensiones, distribución de pesos, ángulos de ataque–, este coche ha de ser mejor que el 4x4. Son 300 kg menos de peso, 450 mm de recorrido de suspensión frente a 280, 940 mm de diámetro de neumático frente a los 810 de los 4x4, con pista abierta, hierba de camello y demás, debe tener más prestaciones que el 4x4. O, en todo caso, a igual ritmo y velocidad, menos riesgos", afirma Foj.

"Por eso doy como favorito a Sainz y a Peterhansel, por este orden. Obviamente, después estaría el Toyota de Nasser, que es el vigente campeón, el hombre que llega con más kilómetros a sus espaldas, que ya conoce perfectamente su coche. El año pasado Nani Roma hizo una carrera para ganar, de 10 veces hubiera ganado 9, pero es que Nasser no cometió ni un error. Y esto, en una carrera tan compleja, por muchas ayudas que digan que tiene, va de pasar tres metros a la derecha o cinco a la izquierda. No se enganchó ni una vez. Tiene un talento natural tremendo, con una suerte también tremenda, que es salgo que se necesita en esta carrera".

Foj considera que los demás podrán luchar por victorias de etapa, pero que no estarán al nivel de los tres favoritos.

"Después, los demás pueden ganar etapas. También deberíamos contar este año con Yazeed Al Rajhi, que tiene un gran coche, el mismo que Nasser, que es piloto local y no sé si esto le va a dar alguna ayuda. En la Baja Sharqiyah demostró tener un punto más, pero no sé si es a costa de asumir más riesgos de la cuenta o no. Yo creo que Sainz allí se guardó algo, porque no me creo que el 4x4 sea igual que los 4x2 en esas condiciones".

En cuanto a la categoría de motos, el catalán subraya lo abierto de la lucha por la victoria, con alrededor de 10 pilotos con opciones de presentar batalla y con cuatro marcas, a priori, como referencia: KTM, Honda, Yamaha y Husqvarna.

"En motos está muchísimo más abierto. Para mí sigue siendo favorito Joan Barreda, que ya le toca. Le veo que llega muy motivado, muy fuerte físicamente, sin ninguna lesión grave en los últimos meses. Pero frente a él y en su misma casa tiene a Kevin Benavides y a Ricky Brabec que han demostrado estar muy fuertes. No podemos olvidarnos de KTM, que como equipo funciona como un reloj", afirma.

"Luego los Husqvarna también están, porque Short ganó en Marruecos dando la sorpresa. Las Yamaha ya demostraron en 2019 que están a punto a nivel técnico. Con tantos pilotos con opciones de ganar, no se pueden marcar todos entre sí y saldrán rápido desde el principio. Habrá que ver quién aguanta más y no es nada fácil hacer un pronóstico. La primera semana hay mucha piedra y eso es un hándicap para estos vehículos. Me decanto por Barreda por afinidad y porque sé que han trabajado mucho en estos últimos años, pero va a estar reñido".

En los SSV, que este año cuentan con varias novedades como la llegada del OT3 de Overdrive con Despres a la cabeza, los prototipos de PH Sport o el de Ruben Gracia (GPR20), y los siempre favoritos Can-Am de South Racing.

"En SSV, para mí el favorito es el Overdrive OT3 de Cyril Despres, si ha hecho todos los test que tocan, que me dijeron que el chasis se construyó tarde. Creo que es lo que toca, un chasis y un reglamento de este tipo, con las suspensiones que tocan y un motor derivado de un coche, con cambio y embrague de coche con 1.000 cc", deja claro Foj.

"Los demás fueron bien, pero no sé si estarán a la altura. Tenemos ahí a Gerard Farrés que se ha entrenado mucho y está fuerte, y el coche, el Can-Am, es el otro favorito. Hay un montón de coches nuevos, el PH Sport derivado del Can-Am no le veo mucho más que la carrocería que han hecho, ni mejor que los preparados por South Racing. Luego están los coches que han hecho en Madrid [GPR20], que tienen un planta preciosa, el hándicap está en que derivan de un motor de moto con pocos test. Si no hay pruebas destructivas, es difícil. Esta carrera no es como la del año pasado en dunas y arena, con pistas rápidas y rocosas; con tiradas de 500-600 km en línea, no es lo que más les favorece".

Finalmente, el experimentado piloto español considera que entre los camiones la lucha va a estar cerrada entre los pilotos del equipo ruso Kamaz.

"En camiones está Kamaz contra Kamaz. Porque Iveco está con gentleman drivers, ya que De Rooy no va a ir, y Villagra tampoco. Tienen buenos pilotos, lo harán bien, pero no son los top, no están para ganar. Tal vez MAZ ya está a punto y creo que serán los rivales directos", añade.

Para descubrir más de cada una de las etapas del Dakar 2020, su distancia y sus características, pasa las fotos:

Galería Lista El mapa del Dakar 2020. Pasa las imágenes y mira etapa a etapa 1 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 1 (5 de enero): Yeda-Al Wajh (752 km, de los cuales 319 son cronometrados) 2 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI La primera etapa no tiene nada que ver con un simple calentamiento, todo lo contrario. Es un condensado del conjunto de los elementos que caracterizan esta edición: pista rápida, recorrido sinuoso, dunas y terreno pedregoso. Tanta variedad invita a no subestimar este mini Dakar. Etapa 2 (6 de enero): Al Wajh-Neom (401 km, de los cuales 367 son cronometrados) 3 / 14 Foto de: Toyota Racing Sus numerosos tramos rodados hacen que el reto del día sea técnicamente accesible. Pero las especificidades de la navegación saudí comienzan a hacerse notar. Hay que marcarse nuevos puntos de referencia cuando la variedad de pistas provoque confusión. Para las motos y los quads también es la primera parte de la etapa Supermaratón. Etapa 3 (7 de enero): Neom-Neom (489 km, de los cuales 404 cronometrados) 4 / 14 Foto de: Toyota Racing El bucle de salida de la futura megalópolis de Neom es una joya. Llevando a los participantes a los confines de la frontera jordana, el rally propone una sucesión de cañones y montañas que explorarán sobre una alfombra de arena. En esta especial, el Dakar se elevará a su punto más alto: 1.400 metros de altitud. Etapa 4 (8 de enero): Neom-Al Ula (676 km, de los cuales 453 son cronometrados) 5 / 14 Foto de: A.S.O. El menú alterna pasos arenosos y tramos empedrados a partes iguales, todo ello sobre pistas generalmente rodadas. No obstante, no deberá confundirse velocidad con aceleración, ya que la dura navegación se encargará de realizar una clara selección. En el tramo de enlace, a los que les gusten las antigüedades podrán sacar la cámara para fotografiar de cerca los templos nabateos. Etapa 5 (9 de enero): Al Ula-Ha'il (563 km, de los cuales 353 son cronometrados) 6 / 14 Foto de: A.S.O. En el paisaje arenoso del día, las rocas especialmente voluminosas servirán como punto de referencia para evitar fallos de navegación que puedan costar caro. Menos técnicas, pero igual de impresionantes que las dunas, se alzarán ante los pilotos gigantescas colinas de arena. Los descensos, a veces salpicados por arbustos aislados exigirán afinar aún más la conducción. Etapa 6 (10 de enero): Ha'il-Riad (830 km, de los cuales 478 son cronometrados) 7 / 14 Foto de: A.S.O. El cambio de paisaje es radical. Esta vez, la especial es 100% arena y fuera pista. Después de una primera parte más bien rápida, los expertos en dunas tendrán cierta ventaja. Especialmente aquellos pilotos que hayan forjado su pericia al volante en el desierto del Sahara. Después... un merecido descanso. Día de descanso (11 de enero) en Riad 8 / 14 Foto de: DPPI Etapa 7 (12 de enero): Riad-Wadi Al-Dawasir (741 km, de los cuales 546 son cronometrados) 9 / 14 Foto de: A.S.O. La vuelta al trabajo impone... la especial más larga del Dakar es también una de las más variadas. Dunas desperdigadas por todo el recorrido que deberán abordarse atravesando a su vez pequeñas franjas de dunas de varios kilómetros. Entre medias, se alternan el fuera pista y sectores en los que los numerosos cruces exigirán a los copilotos máxima concentración. ¡Sin prisa... pero sin pausa! Etapa 8 (13 de enero): Wadi Al-Dawasir-Wadi Al-Dawasir (713 km, de los cuales 474 son cronometrados) 10 / 14 Foto de: A.S.O. El circuito del día permite virar la odisea hacia el sur. Allí los participantes se moverán por paisajes de montaña, cañones y sorprendentes contrastes de colores: piedras negras sobre arena blanca, por ejemplo... Los amantes de la velocidad en estado puro podrán dar rienda suelta a su pasión con un tramo de 40 kilómetros en línea recta que podrán recorrer a todo gas. Las franjas de dunas del día exigirán una extraordinaria destreza. Etapa 9 (14 de enero): Wadi Al-Dawasir-Haradh (891 km, de los cuales 415 cronometrados) 11 / 14 Foto de: A.S.O. El Dakar prepara su entrada en el “Empty Quarter” con este largo trayecto. Para lograrlo, se requerirá precisión en el pilotaje, esta vez en suelos mayoritariamente duros y quebrados que podrán a prueba a los imprudentes. Al llegar a Haradh, un enclave construido en base al petróleo y la agricultura, el rally entrará en una nueva secuencia. Etapa 10 (15 de enero): Haradh-Shubaytah (608 km, de los cuales 534 son cronometrados) 12 / 14 Foto de: A.S.O. La etapa maratón impone el dominio de la cualidad más importante para un piloto de rally raid: la gestión de la resistencia. La especial de la primera parte sumerge a los pilotos y sus tripulaciones en las inmensas explanadas en fuera pista del “Empty Quarter”. Es preciso no perder tiempo ya que los 30 últimos kilómetros están íntegramente trazados entre dunas. ¡Y la noche cae deprisa! Al llegar, solamente se permite la asistencia entre participantes. Etapa 11 (16 de enero): Shubaytah-Haradh (744 km, de los cuales 379 son cronometrados) 13 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI Atentos a las vistas: la jornada comienza con un espectáculo que se extiende durante 80 kilómetros por las dunas más bellas del país. Una extensión en la que será arriesgado quedarse demasiado tiempo parado en la arena, en posición de espectador. A continuación, los participantes rodarán sobre las huellas de los pioneros que exploraron la región en la búsqueda del oro negro. Fin de la etapa maratón. Etapa 12 (17 de enero): Haradh-Al Qiddiyah (447 km, de los cuales 374 son cronometrados) 14 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI La serenidad será la mejor aliada en esta última etapa en la que las posiciones en la cima de la tabla aún pueden cambiar por completo. En los 100 últimos kilómetros vuelven los juegos de pistas que ya habrán provocado serios quebraderos de cabeza a los navegantes la semana anterior. ¡Hay que tener cuidado! Una especial de 20 km, que no afectará a la clasificación general, designará además al ganador del “Qiddiyah Trophy” justo antes de subir al podio final.

