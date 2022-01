Riad.- Henk Lategan (27 años) soñaba con conocer a Sébastien Loeb algún día. Por sus venas corría la pasión por los rallies desde bien pequeño, ya que su padre, Hein, era piloto. De hecho, le hizo debutar con tan solo 15 años como su copiloto en una carrera en su Sudáfrica natal.

Desde el principio, la trayectoria de Henk Lategan ha estado lejos de los circuitos o los karts donde los padres suelen subir a sus hijos para que den sus primeros pasos en el motor. Su primer rally lo corrió en un Toyota Conquest 1300 y al año siguiente se pasó a un coche de tracción delantera 1400. Su primera carrera fuera de los campeonatos nacionales de su Sudáfrica natal llegó en 2013, con un Skoda Fabia S2000 en el Rally Adriático (Italia) Coppa ACI, donde fue sexto.

Pero uno de sus sueños se cumplió en el Rally de Montecarlo de 2015, donde compitió en la categoría WRC2 junto a Barry White con apenas 19 años. Allí coincidió por primera vez con su ídolo de la infancia, un Loeb que ya había ganado sus 9 títulos mundiales y que había regresado de manera inesperada al Montecarlo de aquel año. Pero ambos abandonaron… no volverían a coincidir hasta 2021, en la línea de salida de una prueba muy diferente: el Rally Dakar.

El Henk Lategan de los rally raid comenzó a formarse en 2017, cuando Volkswagen dejó de correr en Sudáfrica y él se vio obligado a estar fuera de las carreras durante un año. Pero la oportunidad de volver tras ese parón obligado le llegó de la mano de Neil Woolridge Motorsport en el campeonato sudafricano de Cross Country. Su padre, a final de ese año, le deja claro que el presupuesto se está acabando y que disfrute de la última temporada. Es ahí donde aparece Glynn Hall, jefe de Hallspeed (estructura que gestiona Toyota Gazoo Racing Sudáfrica) en su vida.

"Nunca había hablado con él, me pasaron su número y le llamé. Le pedí que nos reuniéramos y estuvimos hablando. 'Glyn, esta es la situación, solo tengo un año más para correr', le dije. ¿Qué necesitas, qué puedo hacer para estar en tu equipo? ¿Consistencia, ritmo, qué quieres? Simplemente me dijo que fuera paciente. No lo sabía, pero ya estaba valorando ficharme", recuerda el joven sudafricano su primer encuentro con su actual jefe.

El cross country en Sudáfrica no se compite en desierto abierto, si no que se trata de recorridos off road pero con el GPS activado, óptimos para ganar velocidad. Lategan recibió la oportunidad de competir en su primer Dakar (en 2021) tras haber ganado los últimos dos campeonato sudafricanos de Cross Country. Aunque el sudafricano fue segundo en la etapa 2, tuvo que abandonar por un fuerte accidente en la quinta.

En 2021 volvió a proclamarse campeón de Sudáfrica por tercera vez consecutiva y ha llegado aún más preparado al Dakar 2022, donde ha logrado ganar este jueves en la quinta etapa… ¡con una puerta abierta!

"Fue un día de locura. Un verdadero, verdadero día de Dakar. Empezó esta mañana, muy temprano, justo después de la salida, probablemente a los 10 km, mi puerta se abrió. No sé qué pasó, creo que algo se rompió. Así que intenté mantenerla cerrada mientras conducía. Intenté atar la puerta para que se cerrara con una de las correas en el primer control. Pero también sufrimos dos pinchazos y un problema con la bomba de combustible. Cuando nos dijeron que habíamos ganado la etapa, no nos lo creíamos. Fue surrealista", aseguró sobre su primera victoria de etapa en el Dakar.

Hall dijo de él: "Henk es un chico súper implicado, talentoso y que tiene mucho que decir en una disciplina como los rally raid. Es extremadamente rápido, pero aún tiene que sumar más experiencia en carreras como el Dakar. Su victoria de hoy nos hace estar por encima de la luna, sin duda".

"Como en cualquier deporte de motor, necesitas un buen respaldo para hacer más carreras y ganar experiencia. Sé que todavía soy bastante joven o relativamente joven para los rally raids, así que es un poco arriesgado. Quiero decir que alguien como Glyn y Toyota confíen en ti, estoy muy agradecido por ellos. Se han arriesgado mucho al ponerme en el coche y llevarme al Dakar. Hasta ahora estoy intentando demostrar que tenían razón al arriesgarse y espero que también les compense".

"El año pasado fue un año de aprendizaje muy duro, [tuvimos que abandonar] el quinto día y ahora hemos llegado oficialmente más lejos que el año pasado. Este Dakar ya va mucho mejor. Ya estamos aprendiendo paso a paso y ganando mucha experiencia. No quiero decir que entendamos el Dakar, porque creo que nunca lo entenderemos, pero estamos empezando a aprender de qué se trata y cómo se corren las carreras. No es un sprint definitivamente, así que siempre tienes que mantener un poco de reserva. Ha sido un buen año de aprendizaje hasta ahora", concluyó.

