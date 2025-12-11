Motivos por los que Sébastien Loeb ha cambiado de copiloto para el Dakar 2026

Después de cinco Dakar con Daniel Elena, luego cuatro más con Fabian Lurquin, Sébastien Loeb empezará su décimo Dakar con un nuevo copiloto a principios de enero. Para el segundo año del proyecto Dacia Sandrider, el hombre que sigue persiguiendo la victoria en el mayor rally raid del mundo ha elegido "cambiar algo y esperar que funcione mejor".

Fruto de un debate colectivo en el seno del equipo, el intercambio de alineaciones se produjo en otoño, con Fabian Lurquin uniéndose a Nasser Al-Attiyah, mientras que Édouard Boulanger, ganador de la edición de 2021 con Stéphane Peterhansel, tomó el camino contrario. No se trata de un castigo, sino del deseo de probar una nueva asociación y una armonía diferente a los mandos. "No quiero comparar: los dos son muy buenos y sólo es cuestión de cómo se sientan en el coche", insiste Sébastien Loeb.

Durante un encuentro exclusivo con la prensa, al que asistió Motorsport.com, el piloto francés explicó cómo y por qué se habían movido las piezas del rompecabezas en los últimos meses.

"Nuestros problemas al principio de la temporada estaban relacionados con la falta de suerte, con una combinación de malas circunstancias, y Fabian no tuvo la culpa, pero pagó el precio", admite Sébastien Loeb. "En un momento dado, Nasser hizo saber que pensaba cambiar de copiloto. En Dacia, Édouard encaja bastante bien. Hubo conversaciones en su momento, cuando me dijeron que las cosas no estaban funcionando demasiado bien por nuestra parte, con Fabian, y que podría ser una solución cambiar."

"Lo hablamos con Fabian y llegamos a la misma conclusión: es cierto que las cosas van bastante bien entre nosotros en el coche, nos llevamos muy bien, pero no estamos teniendo ningún éxito, y quizás necesitábamos cambiar algo. Así que decidimos hacerlo juntos. Seguimos en muy buenos términos, nos llamamos, no hay problemas entre nosotros. Fue más bien una decisión conjunta entre Dacia y nosotros".

Acuerdo inmediato, serenidad creciente

Édouard Boulanger y Fabian Lurquin intercambiaron cubos. Foto de: Red Bull Content Pool

La unión entre Sébastien Loeb y Édouard Boulanger se afianzó de inmediato. Aunque sólo tuvieron una prueba para compenetrarse, el Rallye du Maroc, ganaron. Una buena manera de dar el pistoletazo de salida a una colaboración que debía surtir efecto de inmediato.

"Lo que nos dijimos desde el principio es que no había razón para tardar en adaptarse", explica Sébastien Loeb. "Los dos somos franceses, hablamos el mismo idioma, él tiene experiencia en navegación de rally raid y yo en conducción de rally raid. De alguna forma no hay ninguna razón por la que él no pueda darme la información correcta en el momento adecuado para que yo pueda llegar al lugar correcto."

"Todavía estamos trabajando un poco en el ajuste de las distancias, la forma de anunciar las distancias: él tiende a anticiparlas un poco con la velocidad, mientras que a mí me gusta que las distancias sean reales. Hay cosas buenas por ambas partes y se trata de afinar. En general, hubo entendimiento desde el principio".

Décimo Dakar para Loeb, su segundo con Dacia. Foto de: Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb insiste en que el cambio en el lado derecho del Dacia Sandrider no es una revolución, pero sí admite que ha cambiado un punto en particular, y que probablemente es lo que necesitaba para centrarse aún más en su pilotaje.

"El papel del copiloto sigue siendo el mismo: tiene que describir un cuadro del roadbook, contar la distancia, ser lo más preciso posible, sin darme necesariamente la mayor información posible", recuerda. "Básicamente, hacen lo mismo. Fabian me daba toda la información posible, mientras que Édouard es más selectivo y me da menos. A veces eso permite que mi cerebro sea un poco más libre, a veces me falta un poco de información sobre ciertas cajas en particular."

"Diría que sí, que Édouard es un poco más tranquilo, con más serenidad en general en el coche, lo que me deja un poco más de tiempo para concentrarme en el ataque sin preocuparme del resto. Siguen siendo dos copilotos muy buenos, y no hay grandes diferencias".

"Fabian me daba más información, por lo que había más comunicación, mientras que con Édouard es más relajado, me da el mínimo de información, por lo que habla menos y se está un poco más tranquilo en el coche. No es necesariamente una cuestión de estrés, es una cuestión de almacenar menos información : quizás más de cinco horas, permite al cerebro estar un poco más descansado y menos agitado".