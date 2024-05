¿Por qué el Rally Dakar solo va a Arabia Saudí por el momento?

El Rally Dakar de 2025 ya es una realidad, y por sexta edición consecutiva se celebrará de manera íntegra en el territorio de Arabia Saudí, lejos de aquellos años en los que se traspasaban fronteras en África o Sudamérica. Motorsport.com estuvo en una reducida charla con los medios de comunicación con el director de la carrera, David Castera, y cuando se le preguntó si había algún plan para expandirse, no dudó en afirmar que sí.

Sin embargo, existen una serie de problemas, los cuales vienen derivados precisamente de toda la burocracia necesaria para saltar de un país a otro. Por ello, el francés y su equipo están trabajando en solucionarlo para el futuro y así ver a los pilotos surcar las dunas en más países del golfo Pérsico: "Sí [lo hemos mirado]. No está cerrado, cada año se me pregunta, pero no puedo decir muchas cosas, la verdad es que no está cerrado, y trabajamos en ello, aunque es un proyecto que lleva tiempo, necesita mucha preparación por temas fronterizos, de aduanas y papeles, y si lo hago, no será por un día".

Además de que el plan es ir a otro lugar, la caravana del Rally Dakar estaría varios días con la intención de hacer crecer más la carrera: "No me interesa solo ir a Qatar a tomar cervezas, no es eso, yo trabajo por el deporte, y si vamos a otro país es para que el Dakar crezca. Ahora creo que no tenemos problema en ese sentido, estamos bien en el país [Arabia Saudí], hay un potencial tan grande que no estamos haciendo siempre el mismo recorrido".

David Castera es consciente de las posibilidades que ofrece la zona, y aunque por el momento solo está en un lugar, es capaz de realizar grandes rutas: "No va a ser igual que lo hacíamos en África, pero dentro de eso, tengo maneras de cambiar los recorridos, tenemos cada día un Dakar más fuerte. Este es el sexto, pero estoy trabajando en eso, y tengo confianza de que en poco tiempo voy a hacer una sorpresa".

Lo que no cambiará para la edición de 2025 es el puerto de salida de los vehículos, y se repetirán las jornadas de trabajo en Barcelona, aunque sin especificar unas fechas: "En el momento de cerrar el contrato sabremos si será la primera o la segunda semana de diciembre, pero también tengo que hablar con el ayuntamiento, de nuevo será desde Barcelona".

Además de ello, el director del Rally Dakar intenta hacer que las fechas sean algo más benévolas con los que viajan, ya que en las últimas ediciones tuvieron que ir a Arabia Saudí en Año Nuevo o incluso antes, perdiéndose así parte de la Navidad con sus familias: "En el mundo actual, todos quieren estar en casa por Navidad y, de verdad, trabajo más para esa idea".

"Vosotros, como periodistas, o pilotos, asistencia y el resto, tenemos familia o niños, y antes hubo una época en la que decíamos, 'vale, no importa, la aventura es muy grande', pero cuando uno lo hace durante veinte años…", dijo. "Estamos cuidando un poco eso también porque la gente me lo pide. Me dicen, 'David, si durante la Navidad estamos en casa, mejor', entonces, lo estoy mirando, pero mi equipo me dice que no puede cambiar por diferentes motivos, por lo que no cambia nada, o muy poco".

