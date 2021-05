¿Por qué el Dakar no irá a nuevos países en 2022?

Desde que el Dakar presentó sus nuevos horizontes allá por abril de 2019 en un evento con un grupo reducido de medios de comunicación, entre los que estuvo Motorsport.com, la intención siempre ha sido abrir nuevas fronteras en Oriento Medio, más allá de Arabia Saudi (sede principal del evento por contrato de 2020 a 2024, inclusive).

David Castera, entonces recién nombrado director del rally tras la salida de Etienne Lavigne, comentó: "Son cinco años, pero después del segundo se va a abrir a otros países. Solo el primer año será únicamente en Arabia Saudí y después veremos también otros lugares. Está Jordania [que limita al norte con el reino saudí], que he estado hablando con sus representantes estos días y me han pedido que vayamos allí. Hay países que quieren entrar y tenemos la oportunidad de que así sea. Egipto [al noroeste] está muy cerca, es verdad que no es tan simple, pero hay opciones".

Pero los planes se truncaron en el invierno de 2019-2020, cuando la COVID-19 empezó su propagación por todo el planeta y puso en jaque los eventos deportivos y la vida en general. La idea que, según pudo saber Motorsport.com, barajaba ASO en aquellos meses iniciales de 2020 era desembarcar en otros dos países más: Jordania y Emiratos Árabes Unidos [al sureste de Arabia Saudí]. Pero el plan B tuvo que activarse.

Así, ASO tuvo que organizar –en gran medida de manera telemática– la edición 2021 del Dakar, la segunda en Oriente Medio, de nuevo íntegramente en Arabia Saudí, aunque con un recorrido completamente nuevo y con fuertes medidas anti-COVID.

En los últimos meses, David Castera y todo el equipo organizativo de ASO han vuelto a sopesar si descubrir nuevos horizontes en enero de 2022, pero nuevamente la incertidumbre generada por la COVID-19 y la distribución desigual de las vacunas en todo el mundo les han hecho ser conservadores.

“Ha sido el mismo problema, como te imaginas. Tuve que tomar una decisión en febrero-marzo y la verdad es que con todo lo que está pasando con el virus no hemos tenido la oportunidad de viajar normalmente para descubrir nuevos países", respondió Castera a la pregunta de Motorsport.com.

"Pero, además, para hacerlo bien necesitas tiempo, recorrer todo el territorio y estar seguro de que a final de año todo se desarrolle con normalidad. Yo, como el resto, no tengo esa seguridad de qué pasará. Al momento de tomar la decisión, decidimos ir a lo más seguro de todo, porque luego cada país tiene leyes diferentes, unos permiten entrar desde un lugar, otros no…".

ASO es consciente de que la esencia del Dakar es descubrir nuevos territorios y ser un evento itinerante entre países y están trabajando en ello. No obstante, la 44ª edición de enero de 2022 será la cuarta vez en toda su historia (y de manera consecutiva) que solo recorra un único país. Algo muy diferente de aquella edición 1992 París-Ciudad del Cabo que atravesó nada menos que 11.

"Sé que es una necesidad del ADN del Dakar el seguir visitando desiertos, nuevas poblaciones y demás y por eso en el recorrido de 2022 he querido aportar eso, aunque solo sea en Arabia Saudí. Espero que 2023 sea más tranquilo para todos y podamos hacer las cosas con el tiempo necesario, porque se necesitan dos o tres meses en cada nuevo país para poder hacerlo como corresponde", añade Castera.

La solución para el Dakar 2022 pasa por mirar hacia el desierto inmenso del Empty Quarter y sus dunas más recónditas, pasa por un recorrido nuevo "al 80-85%" y por dar la bienvenidas a las energías renovables. Las aventuras fuera del territorio saudí tendrán que esperar.