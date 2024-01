Los pilotos de motos, confiados de cara al inicio del Rally Dakar 2024

Al-Ula-. El Rally Dakar de 2024 comienza con una primera semana bastante compleja en la que las motos se enfrentarán a muchas y muy duras especiales por el norte de Arabia Saudí para acabar en el Empty Quarter y después regresar a la costa oeste. La mayoría de los participantes están confiados, como mostraron en la rueda de prensa previa al inicio, y el defensor de la corona sobre dos ruedas no fue menos.

A pesar de tener varias lesiones, Kevin Benavides regresa para una nueva participación e intentar alcanzar su tercera victoria en la prueba, aunque no estará al máximo: "Estoy muy contento de estar aquí. Después de ganar el Dakar tuve un año complicado, me rompí el fémur y me rompí el peroné en el test de KTM, así que en diciembre dije que quizá no volvería, pero me esforcé y aquí estoy".

"Pasé todo y soporté el dolor como nadie, espero beneficios de ello", aseguró el argentino. "Quizá no llego en mi mejor momento, al 80 o 90%, pero daré el 100%. El año pasado fue increíble con esa pela con Toby [Price], y este, las diferencias parecen similares, en esta categoría hay muchos pilotos rápidos y cualquiera puede ganar, y más con la etapa de 48h, hay un nivel muy alto, trataré de dar lo mejor de mí".

Por su parte, su hermano y vigente campeón mundial, Luciano Benavides, no vería con malos ojos perder la victoria general en el campeonato si se lleva el triunfo en el Rally Dakar: "Ganar mi primer mundial fue algo impresionante para mí, y me dio mucha confianza para este Dakar, mi séptimo, no soy un debutante".

"Es bueno tener confianza, me siento bien con la moto y el desarrollo, así que estoy contento, intentaré hacerlo lo mejor posible, y quiero estar en el podio, es mi objetivo", comentó el de Husqvarna. "Este momento con Kevin [Benavides] es muy bueno, el ganó el Dakar y yo el mundial, así que fue la temporada perfecta. Podríamos cambiar este año, yo el Dakar y él el mundial".

Además de ellos, a lomos de unas motos muy competitivas estarán Pablo Quintanilla y Sam Sunderland. El chileno tiene un gran conjunto detrás, aunque indicó que todos van con la misma idea, llevarse el trofeo Touareg: "Tengo un equipo fuerte, pero también un buen ambiente con los pilotos, todos tenemos el mismo objetivo. Ha sido un año de mucho trabajo con una nueva moto, pero estamos en el camino correcto".

"He peleado muchos años, y estoy seguro de que mi objetivo es ganar, algo que es duro, pero hay que disfrutar, te llevas una buena experiencia para tu vida", continuó el de Honda. "Es difícil de decir, siempre intento dar mi máximo, y me siento muy fuerte cada año, al final la carrera es muy larga y hay factores sobre los que no tienes control. Para todos es igual, así que no sé, seguiré apretando hasta el final".

El británico también se recuperó de sus complejas lesiones, y quiere volver a la senda del triunfo tras perderse muchas citas en 2023: "Lo primero de todo, estoy muy feliz de estar aquí de nuevo en Arabia Saudí. Intenté seguir hacia delante y trabajar, no ha sido sencillo, pero hay que mantener la motivación, tratar de creer en mí mismo, tengo un gran equipo detrás de mí".

"Hay mucha rivalidad en las motos, y eso mola, me gusta ver a los jóvenes viniendo, y creo que es interesante, será una carrera dura, he trabajado duro para seguir ahí", sentenció el de GasGas antes de la edición de 2024.

