El ganador de la categoría Original 2019, en estado crítico

Haradh (Arabia Saudí).- Las malas noticias han vuelto a sacudir el campamento del Dakar. Después de la muerte de Paulo Gonçalves durante la etapa 7 en bucle alrededor de Haradh (en la zona sur de Arabia Saudí), el piloto holandés Edwin Straver (#40) se encuentra en estado crítico.

Straver, participante en la categoría Original, tuvo un accidente a 50 km/h este jueves en la segunda parte de la Maratón, de Shubaytah a Haradh. Varios motociclistas alertaron a la organización y el helicóptero médico llegó al lugar del incidente rápidamente.

El piloto fue trasladado al hospital Alemán Saudí de Riad después de haber estado 10 minutos sin actividad cardiaca. Los médicos le reanimaron en el lugar del suceso antes de trasladarle a las instalaciones médicas, donde se determinó que tenía una fractura de vértebra cervical.

El de 48 años estaba disputando su tercer Dakar, por tercera vez en Original (malle moto). En 2018 terminó 49º en la general y el año pasado fue 30º, llevándose la victoria de la categoría. Este año marchaba 38º de la general y cuarto de la categoría.

El holandés aseguró el miércoles que no aspiraba a repetir su victoria: "Freno por todo y no paso una duna si no puedo ver que hay detrás. Si no aceptas los peligros del deporte, tienes que quedarte en casa".

A la pregunta de Motorsport.com al respecto, David Castera, director del Dakar, respondió: "La situación es diferente a Gonçalves. Pero está en el hospital y esperamos noticias. La verdad es que fue un accidente muy grave, pero ahora está en cuidado en el hospital de Riad".

Además, el miércoles, el chipriota Roman Starikovich también protagonizó un accidente de consideración. El de 49 años aterrizó de manera agresiva la misma duna donde Alonso volcó. La suspensión del vehículo no logró absorber la fuerza de la caída.

Starikovich y su copiloto holandés Bert-Heskes sufrieron lesiones en la espalda, razón por la cual fueron evacuados en helicóptero. El copiloto fue operado a primera hora del jueves tras sufrir una fractura de vértebra y daños en el pulmón, mientras que el piloto fue sometido a diferentes pruebas y fue dado de alta tras detectarle líquido en el pulmón.

