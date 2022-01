Al Qaisumah.- Danilo Petrucci ha sufrido este lunes en sus propias carnes la crudeza del Rally Dakar. El piloto italiano, ex de MotoGP y que ha hecho su debut este año en esta histórica prueba, ha tenido que bajarse de su KTM 450 Rally Factory Replica por un problema mecánico que el equipo austriaco investigaba en el vivac de Al Qaisumah esta tarde.

Petrucci estaba completando un estreno más que positivo, después de haber terminado 23º en la Prólogo del sábado y ascender a la 13ª posición en la complicada etapa 1 del domingo, donde algunos de los favoritos, como Toby Price, Joan Barreda o Kevin Benavides, ganador del Dakar 2021, se perdieron en el controvertido km 257,6.

El italiano marchaba cuarto este lunes en la etapa 2 (de Hail a Al Qaisumah, con 338 km cronometrados), a cuatro minutos del mejor tiempo en el kilómetro 79. Pero su KTM no ha llegado al siguiente punto de referencia, en el km 118, parándose repentinamente en el 115 de la especial.

Después de intentar reemprender la marcha durante varios minutos, el italiano ha pulsado el botón de evacuación para que el helicóptero le devolviese al campamento y se llevase su moto. No obstante, KTM ha confirmado a Motorsport.com que continuará en carrera mañana martes, aunque recibirá una importante sanción en la general, conforme establece el reglamento.

"Estoy muy contento de haber terminado mi primera etapa del Dakar. Los últimos kilómetros, los de después del repostaje, eran muy largos aunque sólo eran unos 120, pero había unas dunas muy grandes. Era mi primera etapa y estaba muy nervioso, pero no me he caído y siempre he pilotado bien, aunque siento mucho dolor en el tobillo y corro con un solo pie. No me siento tan bien, porque tengo miedo de poner el pie en el suelo, así que estoy muy contento", había comentado Petrucci el domingo.