Cargar el reproductor de audio

Tras perder su puesto en el Tech 3 KTM de MotoGP a finales de 2021, poniendo fin a un período de 10 años compitiendo en la categoría reina del motociclismo en los que consiguió dos victorias y 10 podios, Danilo Petrucci hizo un cambio radical en su carrera y se enfrenó a su primer Rally Dakar junto al fabricante austriaco.

A pesar de sus numerosas lesiones y de un problema técnico, Petrucci sorprendió cuando consiguió la victoria en la quinta etapa del Dakar a principios de este mes, beneficiándose de una penalización de seis minutos que había recibido Toby Price .

En un principio, Petrucci había planeado competir en el resto del campeonato de rally-raid de la FIM, cuya primera ronda fue precisamente el Dakar, pero ahora está listo para cambiar a MotoAmerica con Ducati, ya que tanto él como KTM no se entendían.

"Mi plan era hacer este Dakar y luego hacer todo el campeonato de rally raid", dijo el piloto italiano a Motorsport.com. "Pero ya antes del Dakar tuvimos algunos problemas con KTM, realmente no nos entendíamos".

"Entonces, tal vez por primera vez en mi carrera, pensé que primero necesitaba pensar en mi lado más humano, y dije 'está bien, quiero una nueva experiencia y quiero intentar vivir en otro lugar. Y especialmente sufro con la falta de diálogo que hay con KTM, con la fábrica, es algo que no me esperaba".

"Por eso dije 'bueno, tal vez pueda ir a Estados Unidos y divertirme' porque mi objetivo es recuperar la felicidad cuando me subo en la moto y el último año en MotoGP no lo he disfrutado".

"Por esa razón, elegí ir al rally. Pero entonces entendí que seguir con KTM durante el campeonato de rally raid no era una opción. Así que necesitaba mirar a mi alrededor y me alegré de que mis antiguos jefes de Ducati presionasen mucho para tenerme de vuelta con ellos".

"Entonces dije 'está bien, primero quiero estar en el lado más humano e irme de Erasmus a vivir en otro lugar, tener una nueva experiencia, divertirme sin mucha presión y disfrutar de lo que más amo: subirme a la moto".

Cuando se le preguntó sobre sus planes para MotoAmerica, el italiano aseguró que todavía no hay nada oficial, pero que probará una Ducati Panigale V4 R en el Circuito Internacional de Algarve en febrero.

En cuanto al Dakar, Petrucci expresó su deseo de volver en 2023 y competir por el título: "Seguro que será una muy buena experiencia, especialmente porque aunque hubiera seguido en el mundo del rally, me habría mudado a un lugar donde pudiese ir a practicar más habitualmente con la moto del Dakar", añadió.

"Y al final, aparece esta oferta [para MotoAmerica] y soy feliz. Pero sí, también quiero ir al Dakar. Así que tal vez a final de año, haré el Rally de Marruecos y luego una preparación adecuada para el Dakar de 2023", concluyó.