Peterhansel, sobre Sainz en el Dakar 2024: "Tiene el peso sobre los hombros"

Ha'il-. Solo hay una cosa de la que se habla dentro del campamento del Rally Dakar 2024, y se trata del duelo entre Carlos Sainz y Sébastien Loeb, quienes batallan por el trofeo Touareg. Salvo sorpresa, solo ellos son los candidatos a ganar la carrera más dura del mundo, pero cuentan con unos invitados especiales que podrían decantar la balanza de un lado hacia otro.

En un día triste porque se anunció el fallecimiento de Carles Falcón después del accidente que sufrió en la segunda etapa, el equipo Audi consiguió beneficiarse de los problemas de navegación del francés, y su compatriota, Stéphane Peterhansel, junto con Mattias Ekstrom, pueden servir de ayuda a los alemanes, todavía más cuando firmaron un doblete por delante de Guerlain Chicherit.

La última hora del Rally Dakar 2024: Dakar Fallece el piloto español accidentado en el Dakar 2024, Carles Falcón

'Monsieur Dakar' aseguró que ayudaría a su compañero, quien estaba cargando el "peso sobre los hombros" en los días finales, y también explicó lo sucedido con el sueco: "Mattias [Ekstrom] nos alcanzó y nos adelantó al final de la primera parte de la etapa. Para ser sinceros, nos desesperó un poco, porque estaba en las dunas y me sorprendió oír que alguien me pedía paso a través del Sentinel".

"Salió a buen ritmo. Estábamos justo detrás de él al principio de la segunda parte, pero tuvimos que parar un minuto para dejar que se asentara el polvo y luego continuó con un ritmo alto y no fuimos capaces de seguirle", continuó el galo. "El segundo puesto es bueno para nosotros, y el primero es bueno para él, para sonreír un poco después de sus contratiempos de ayer. Sería mejor tener varios coches a la cabeza, aún quedan cuatro especiales. Carlos [Sainz] está haciendo un gran trabajo en este momento, pero tiene el peso sobre los hombros, y el equipo también".

Por su parte, el ganador de la octava etapa del Rally Dakar, Mattias Ekstrom, aseguró que hizo un buen trabajo, y lamentó los problemas que le hicieron despedirse del trofeo Touareg: "Estábamos en una buena posición y, desgraciadamente, el equipo tardó mucho en reparar el coche. Es decepcionante haber tenido una primera semana tan buena y luego que se rompa algo así después de solo 30 kilómetros".

"El podio del Dakar es un sueño, y ver que se me escapa así... me va a costar digerirlo", indicó el sueco. "Cometí un pequeño exceso de velocidad por lo que podría recibir una penalización, pero no hemos tenido problemas mayores. Ayer perdimos tres tuercas de la suspensión trasera izquierda y acabó rompiéndose, lo que nos obligó a esperar a la asistencia".

