Oficial: Carlos Sainz y Lucas Cruz separan sus caminos tras una era histórica

Ya es oficial. Se acaba una de esas historias que definen una época. Carlos Sainz y Lucas Cruz han decidido separar sus caminos, poniendo punto final a una de las duplas más exitosas y reconocibles del Rally Dakar y del automovilismo español en general.

La decisión, tomada de mutuo acuerdo, llega tras el Dakar 2025 y ha sido confirmada oficialmente por el propio Carlos Sainz a través de un comunicado en sus redes sociales, con palabras que resumen tanto el respeto como la dimensión de la etapa que se cierra.

"De mutuo acuerdo, Lucas y yo hemos decidido dejar de correr juntos. Quiero agradecerle su dedicación, su trabajo y todos estos años compartidos, en los que hemos vivido momentos increíbles y grandes victorias. Solo puedo desearle lo mejor y muchos éxitos en lo que venga a partir de ahora. Gracias por todo, Lucas. En las próximas semanas comunicaré mis planes de futuro", explica el comunicado.

Un mensaje breve, directo y cargado de significado para una relación deportiva que ha marcado a fuego el Dakar moderno.

Una sociedad construida para ganar

La historia de Sainz y Lucas Cruz es la de una alianza pensada para competir al máximo nivel… y sostenida en el tiempo como pocas. Juntos disputaron 14 ediciones del Dakar, firmando cuatro victorias absolutas, todas ellas con Cruz a la derecha del madrileño.

El primer gran golpe llegó en 2010, cuando conquistaron el desierto con Volkswagen y escribieron una página histórica: la primera victoria de un piloto español en coches en el Dakar. Aquel triunfo fue el inicio de una trayectoria extraordinaria que se prolongó durante más de una década y atravesó diferentes proyectos y marcas.

Tras un paréntesis en el que Cruz compitió junto a Nasser Al-Attiya, la pareja se reencontró en 2015 y desde entonces volvió a ser inseparable. Llegaron nuevas victorias con Peugeot (2018), Mini (2020) y Audi (2024), convirtiéndose en los únicos ganadores del Dakar con cuatro marcas distintas.

El Dakar 2025, el último capítulo juntos

Foto de: Red Bull Content Pool

Su última aventura conjunta se cerró con un quinto puesto en el Dakar 2025, tras una carrera sólida en la que un problema de navegación en una etapa clave les apartó definitivamente de la lucha por el triunfo. Sin dramatismos ni rupturas forzadas: simplemente, el final de un ciclo.

La separación también llega en un momento de reordenación contractual. El acuerdo de Lucas Cruz estaba vinculado al piloto y no directamente al fabricante, mientras que Carlos Sainz mantiene contrato con Ford. De cara a 2026, el madrileño tiene previsto disputar varias pruebas del Mundial de Rally-Raid, aunque todavía no ha confirmado quién será su nuevo copiloto ni el alcance exacto de su programa deportivo.

Un adiós que deja legado

Más allá de los números —que ya son históricos—, la pareja Sainz-Cruz deja una huella difícil de replicar: fiabilidad, entendimiento absoluto en el habitáculo y una capacidad única para adaptarse a proyectos radicalmente distintos sin perder competitividad.

Ahora, Carlos Sainz abre una nueva etapa en su carrera, mientras el Dakar despide a una de sus sociedades más icónicas. El desierto seguirá siendo el mismo, pero a partir de ahora, el asiento de la derecha ya no será igual.