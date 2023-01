Cargar el reproductor de audio

Al Duwadimi-. La polémica saltó en el Rally Dakar después de que la FIA confirmara el incremento de 8 kW de potencia, el equivalente a 11 CV, al equipo Audi para tratar de igualar los rendimientos respecto a sus rivales de la categoría de T1+. En un comunicado, la federación internacional confirmó que estaría vigente a partir de la quinta etapa, algo que beneficiaría en gran medida a los vehículos alemanes.

Poco después, el defensor de la corona y líder de la general, Nasser Al Attiyah, y su copiloto Mathieu Baumel, realizaron una publicación en sus redes sociales en las que ambos escribían las mismas palabras por la subida de la potencia de los RS Q e-tron E2, algo de lo que ya se han retractado.

En el primer momento, dijeron: "¡Qué sorpresa darle a tu mayor rival 11 CV de potencia más! Gracias por matar la carrera antes de tiempo".

Sin embargo, antes de la séptima especial de la 45ª edición del Rally Dakar, el qatarí de Toyota se retractó e hizo otra publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que se arrepentía de sus palabras después de que los comisarios de la FIA investigaran su comportamiento.

"En el calor del momento, reaccioné a la decisión de la EOT de la FIA. Me gusta defender mi título con justicia, y en el primer instante, la decisión no me parecía justa. Ahora entiendo mejor la situación, y me gustaría disculparme por mi publicación anterior", indicó el cuatro veces ganador del trofeo Touareg.

El qatarí dispone de una gran ventaja en la clasificación general después de varias victorias de etapa, además de que dos de sus grandes rivales, los Audi de Carlos Sainz y Stéphane Peterhansel, sufrieron dos fuertes accidentes que los sacaron de la carrera. El copiloto del francés tuvo que acudir al hospital y viajar a Alemania (han abandonado) y el madrileño está ya sin posibilidades de subir al podio después de perder ocho horas el viernes.

A pesar de ello, quiso dejar claro que su Toyota no era tan rápido como el coche germano, lo mismo que con el Bahrain Raid Xtreme de otro candidato, Sébastien Loeb, quien tiene poco que hacer tras varios problemas con pinchazos y un vuelco.

Si todo va bien para Nasser Al Attiyah, logrará su quinto Rally Dakar el día 15 de enero de 2023 en la ciudad de Dammam, después de más de 8.500 kilómetros de recorrido en el desierto de Arabia Saudí, muy cerca de su casa.

Vídeo con el resumen de la Etapa 6 del Dakar 2023