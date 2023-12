Nani Roma vuelve al Dakar 2024: "Un año difícil es la realidad"

Barcelona-. El Rally Dakar se prepara para su 46ª edición, y aunque hay muchos grandes favoritos, uno de los reyes del desierto vuelve a las andadas. Nani Roma regresa a las dunas con un nuevo e ilusionante proyecto, el de M-Sport y Ford, con el que espera hacerlo muy bien después de quedarse un año en blanco debido a una enfermedad que ya ha dejado atrás.

Sin embargo, el barcelonés pone las miras altas para acercarse a la posición que cosechó en su última carrera del mundial, un podio en el Rally de Marruecos. La prueba será compleja, con casi 5.000 kilómetros de tramos cronometrados, por lo que el de Folgarolas es consciente de lo que tiene por delante: "Tiene pinta de ser duro. Los tres primeros días, la zona del Empty Quarter, el invento de las 48 horas tenemos que ver a nivel estratégico cómo va a ir".

"Donde estemos van a parar, y cada uno estaremos en sitios distintos", continuó el catalán y leyenda de la carrera más dura del mundo. "La parte norte será compleja, y la penúltima es donde se quedaron muchos tirado por pinchazos. Hasta el final va a ser duro, pero el Dakar es esto, y la carrera pone a cada uno en su sitio".

Con 51 primaveras, Nani Roma participará en busca de su segunda victoria sobre cuatro ruedas, la tercera si se cuenta la que ganó en motos allá por 2004, pero algo más importante que eso es que ganó una carrera muy importante: "Un año difícil es la realidad, la palabra cáncer para todos es compleja. Al principio costó mucho no saber cómo atacar el problema".

"Gracias a mi vida intenté aplicar lo que hago cuando preparo una carrera en la enfermedad. Estaban sorprendidos y pensaban que era un poco inconsciente de tratarlo así, pero me sirvió para superar los momentos difíciles", explicó el español en su evento de presentación. "Hemos hecho un buen equipo para tirar esto para adelante".

"Al principio, los entrenamientos me costaban mucho, esto te deja muy lejos de donde estabas, pero al final lo he conseguido", comentó el barcelonés antes de prepararse para la cita que comenzará el 5 de enero de 2024. "Y que te llamen para esto te dan un plus de energía. Hubo un momento que pensé, 'esto se ha terminado' las carreras que son mi vida, pero aquí estamos".

"Nunca abandones. Hay gente que tiene un espirito enorme y pasa, la enfermedad es lo que es y estoy aquí también porque ha ido bien", continuó el piloto de Ford. "Un cáncer no es una ciencia exacta, hay gente que hace todo y se van. Por lo tanto hemos hecho lo que he creído y pienso que ha ayudado todo, y tener gente que confía en ti para un proyecto tan grande, esto ayuda seguro".

