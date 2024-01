Nani Roma y su "pequeño susto" con de Villiers en el Dakar

Al-Ula-. La primera de las etapas del Rally Dakar 2024 fue la de la Prólogo, un recorrido de 27 kilómetros en el que los pilotos sufrieron más de lo esperado, aunque muchos otros quisieron realizar una estrategia para conseguir una mejor posición de salida. Debido a ello, vimos muchos grandes nombres en la parte baja de la clasificación, pero también hubo un momento de tensión en el que Nani Roma y Giniel de Villiers se encontraron de frente y casi chocan.

El catalán finalizó en la 17º al final de la jornada, pero durante el recorrido se topó de frente con el sudafricano y estuvieron a punto de provocar un accidente. El piloto de Ford restó importancia a lo sucedido, en lo que podría haber sido un grave contratiempo si se hubiera chocado con el Toyota Hilux, pero afortunadamente para él, no pasó nada más allá.

"Hemos tenido un pequeño susto porque de Villiers no sé qué ha hecho y ha vuelto de cara, y casi chocamos de frente", explicó el Figeroles a los medios presentes en el vivac de Al-Ula. "Le he dicho que volviera fuera de pista y me ha pedido perdón, más allá de eso, muy bien, tenemos una buena posición de salida que es lo que queríamos".

Aunque no fue un grave problema para el español, afronta con ilusión su regreso a la carrera más dura del mundo con un proyecto nuevo como es el de M-Sport con Ford. Sin embargo, no se espera que Nani Roma esté pelando por el triunfo general en la categoría de coches porque su coche se desarrollará más a largo plazo, como explicó Carlos Sainz antes del inicio de la cita en Arabia Saudí, poniendo el foco de atención en 2025.

