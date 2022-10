Nani Roma se pierde el Rally Dakar 2023 tras su cáncer

Cargar el reproductor de audio

El Rally Dakar es una de las pruebas legendarias del mundo de la competición, y la gran mayoría de pilotos que participa en una edición quedan impregnados de esa esencia africana que ha pasado por Sudamérica y, ahora, Arabia Saudí. Alguien que conoce muy bien la carrera más dura del planeta es Nani Roma, que ha estado de manera ininterrumpida desde el año 1998, y solo falló un curso antes y en el fatídico 2008, cuando se canceló un día antes del inicio por amenazas terroristas del grupo Al-Qaeda.

El piloto español es uno de los nombres más reconocidos del rally, y es que ha conquistado la cita por el desierto en dos ocasiones, una en motos en 2004 con KTM y otra en coches en 2014, ya con MINI, además de ser el más rápido en 25 etapas y el tercero en la historia en conquistar la prueba en las dos disciplinas.

Conoce más sobre la historia de Nani Roma en el Rally Dakar: Los 40 años de Dakar de... Nani Roma

Sin embargo, la próxima edición de 2023 será un alto en el camino para Roma, que se ha quedado sin poder participar con su equipo, el Bahrain Raid Xtreme. El pasado 24 de marzo, el barcelonés anunció a través de un vídeo en sus redes sociales que había sido diagnosticado con un cáncer, aunque tranquilizó a sus aficionados que era algo "tratable y el pronóstico era bueno", esa ha sido una de las razones que le ha lastrado en su camino hacia el Rally Dakar.

El español fue actualizando de su progreso médico hasta que en una publicación comunicó la mala noticia de que se quedará a un lado en la carrera más dura del mundo debido a la falta de preparación que le ha conllevado su enfermedad.

"¡Hola a todos! Hoy os anuncio que no estaré en la línea de salida del Dakar 2023", escribió en su cuenta de Instagram acompañada de una imagen sonriente por poder seguir a bordo de un vehículo de competición tras su cáncer. "Estoy recuperado, me encuentro bien, y de hecho, he vuelto a subir al coche y las sensaciones han sido muy buenas, pero por cuestiones puramente técnicas, y debido al reducido margen de tiempo que queda hasta el inicio de la carrera, participar es demasiado complicado".

"Como sabéis, no ha sido un año fácil. Las operaciones y los momentos difíciles de la quimio han sido todo un reto, pero en cada situación adversa, la motivación por volver a competir me hacía ir hacia delante porque es mi vida, y durante 27 años no me he perdido ninguna edición del Dakar", continuó Nani Roma. "Así que, ya pensando en la próxima temporada, ¡os aseguro que mi Hunter y yo volveremos a las carreras con muchas ganas en 2023! ¡Muchas gracias a todos por vuestro apoyo durante estos meses!".

Un luchador como el de Folgarolas peleará por volver a una nueva edición del Dakar en 2024, y quién sabe si podrá repetir la gesta que hizo, curiosamente, en los años con esa terminación para vencer en tres décadas diferentes.

