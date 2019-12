Las valientes del Dakar 2020

El Dakar 2020 contará con 12 mujeres dispuestas a enfrentarse al duro recorrido que David Castera ha preparado para la 42ª edición del rally, la primera en Oriente Medio, con 12 etapas, salida en Yeda y llegada en Al Qiddiyah.

Aunque la cifra se queda lejos de las 17 que tomaron la salida en Lima en enero de 2019 –récord de mujeres inscritas desde que la prueba salió de África (2009)–, se mantiene por encima de la decena, después de la tendencia negativa registrada de 2015 a 2017.

Frente al 2,39% de participantes mujeres en 2018, y el 3,2% de 2019, de los 572 pilotos y copilotos que el próximo 5 de enero estarán en la salida de Yeda, un 2,10% serán mujeres. Las españolas son la nacionalidad más representada entre ellas, con Laia Sanz, Sara García, Cristina Gutiérrez y Mónica Plaza.

En la categoría de motos, tras las seis guerreras de hace un año, tomarán la salida –si pasan las verificaciones administrativas y técnicas de los días 2, 3 y 4 de enero– cinco (un 3,40% del total de participantes sobre dos ruedas). Por 10ª vez consecutiva, Laia Sanz intentará seguir haciendo historia en el Dakar. La catalana ha terminado todas y cada una de las ediciones que ha disputado y quiere redondear la cifra.

“Ser una referencia es algo que me hace mucha ilusión, sobre todo en el Trial, por ejemplo. Ahora hay muchas chicas compitiendo y es algo que siento que he ayudado mucho y me siento muy orgullosa, por haber podido cambiar la mentalidad de los padres, que son los que compran la moto. El ser referente para otras chicas, es un honor", dijo la catalana a Motorsport.com.

Sara García repetirá en Original by Motul (sin asistencia), en busca de ser la primera mujer europea en terminar el Dakar en esta categoría. Tiene claro el mensaje que quiere lanzar, para lo que llevará un casco rosa con las palabras "We can do it!" (Nosotras podemos hacerlo) en la parte posterior. La zamorana sorteará esta pieza al finalizar el Dakar en beneficio de la asociación Azayca (que ayuda a pacientes de cáncer).

La categoría de quad será la única sin representación femenina. En coches, habrá cuatro mujeres (un 2,35% de 170 inscritos en 85 vehículos), después de la ausencia de última hora de Andrea Mayer. La española Cristina Gutiérrez buscará acabar su cuarto Dakar, con la esperanza de colarse entre los 25 mejores.

"Se mantiene el número de inscritas más o menos. Mientras se mantengan estas cifras y las mujeres se sigan interesando por una carrera como esta, y más en un país como Arabia Saudí, cada año irá a más. Todas las que vamos a ir somos pioneras y hacemos un buen papel simplemente por el hecho de intentar cambiar las cosas", comenta a Motorsport.com la burgalesa.

Además, otra española, Mónica Plaza, hará su debut en la carrera: "Que haya 12 inscritas mujeres me ha llamado la atención, porque el año pasado fueron algunas más. No sé si es por el tema de Arabia o solo por presupuestos. Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte y cada vez irá aumentando más este número. También hay que destacar el alto nivel de la mayoría de las que corren: Sara García en Malle Moto, Cristina que va a por su cuarto Dakar, la imbatible Laia Sanz... Espero que esto sea un pequeño pasito para trabajar en la igualdad en este país".

“Yo creo que es importante transmitir una imagen de calma. Tenemos una visión un poco distorsionada y será importante hacer de testigos y que todo vaya bien”.

En la categoría de camiones, de 46 vehículos, solo uno de ellos contará con una mujer: el #519, con la japonesa Mayumi Kezuka, de 26 años, dentro de la estructura de Hino-Sugawara, que ya no contará con el veterano Yoshimasa Sugawara, que ha acumulado 36 ediciones seguidas.

Todas y cada una de ellas serán protagonistas en un Dakar que necesita de su presencia más que nunca antes.