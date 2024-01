Moraes: "Estar en los zapatos de Al Attiyah es una gran responsabilidad"

Riyadh-. Ser ganador del Rally Dakar es una de las cosas con la que cualquier piloto sueña en todo el mundo, aunque es algo que muy pocos pueden lograr. Ya sea por calidad o por suerte, también se necesita el apoyo de un gran equipo, como puede ser el caso de Toyota, que de la mano de Nasser Al Attiyah, se hicieron con tres trofeos Touareg en las seis últimas ediciones.

Sin embargo, el fabricantes japonés ya no cuenta con el qatarí en sus filas, por lo que decidieron tirar de juventud y llamar a alguien que impresionó en su año de novato en la máxima categoría de la carrera más dura del planeta. Se trata de Lucas Moraes, un brasileño que demostró de lo que era capaz siendo tercero contra toda una armada de leyendas.

Cuando Motorsport.com charló con él sobre lo que significaba representar a su conjunto y ser el sustituto de un cinco veces ganador del Rally Dakar, dijo: "Es todo un honor representar este equipo, Toyota Gazoo Racing es uno, si no el mejor, equipo. Estar en los zapatos de Nasser [Al Attiyah] es una gran responsabilidad, pero sé que nunca nadie podrá reemplazar a Nasser".

"Es cinco veces campeón [del Rally Dakar], y uno de los mejores de la parrilla, pero es un honor intentar todo lo que puedo y brindar al equipo buenos resultados", aseguró el flamante piloto de Toyota, quien pudo cosechar su primera victoria de etapa durante la primera semana de la edición de 2024. "Ganamos una etapa, lo que fue impresionante".

Una de las cosas más interesantes sobre si historia es cómo contactaron para su fichaje en el equipo: "Las conversaciones vinieron con las noticias de que Nasser se iba del equipo, y empezaron después del resultado del Dakar del año pasado. Cuando recibí la llamada de Alain [Dujardyn, director de Toyota], fue un sueño hecho realidad".

Sin embargo, Lucas Moraes se queda con uno de los aspectos más importantes para el automovilismo brasileño: "El año pasado que conseguimos el podio, fue todo un honor representar al país, porque nunca se había hecho antes. Fui capaz de hacerlo, y esta semana también, porque ganamos la tercera etapa y recibí muchos mensajes, así que es bonito representar esta bandera y seguir haciéndolo así".

Además, cuenta con la inestimable ayuda de Armand Monleón como copiloto, un español que sabe lo que hace guiando al piloto: "Es uno de los mejores copilotos ahí fuera, nos llevamos muy bien, así que, hasta ahora, muy bien. Es bueno, como he dicho, nos llevamos muy bien, tiene mucha experiencia de las motos, es muy técnico, y muy preciso en el lado de la navegación, lo que es importante para darme confianza, así que es importante".

Aunque todo ello tampoco sería posible si no tuviera productos clave para su pilotaje, y el brasileño puede presumir de tener todo lo nuevo de la gama de Sparco, con la línea Future, entre las que se incluyen los guantes, mono y botas: "Es muy bueno poder tener el patrocinio de una marca icónica en el automovilismo. Me proporcionan todo, desde los monos de competición hasta la ropa interior que usamos".

"Los productos son increíbles, y los utilizan los mejores pilotos, incluidos nosotros, así que tengo que dar las gracias por poder trabajar con ellos", explicó el brasileño, quien destacó dos elementos clave en el mundo del motor. "Creo que la comodidad y la calidad del mono es destacable. Va muy bien, puedes hacer de todo con él, así que es bueno".

Sobre si lo recomendaría a cualquier otro compañero dentro del vivac del Rally Dakar, el de Toyota no dudó ni un solo instante, y también apuntó dos productos de Sparco que son los mejores para él: "Sí, por supuesto, los productos de Sparco son los mejores que he tenido, y los recomiendo. Me gusta el mono, y también la ropa interior que usamos. Es muy, muy cómoda, así que es muy bueno".

