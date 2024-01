De mochilero de la leyenda del Dakar a copiloto del segundo de Mourinho

Al-Ula-. Ganar la Europa League es uno de los éxitos más grandes que cualquiera que se dedique al deporte puede cosechar. De poco se parece el fútbol al mundo del motor, aunque en ocasiones eso se combina y genera historias como la de André Villas-Boas, que pasó de dirigir a nombres como el de Fernando Torres, Radamel Falcao o Frank Lampard a recibir las instrucciones de Ruben Faria en el Rally Dakar.

El portugués participó en la edición de 2008, y buscó a alguien que conociese lo que era el desierto y la gasolina, por lo que contó con su compatriota para la aventura. No obstante, el ahora director deportivo de Honda en este lugar tan complejo y bonito como es el Rally Dakar, tuvo una curiosa historia sobre cómo comenzó alargó su trayectoria y actuó como copiloto del entrenador de fútbol.

"Fui piloto toda la vida, hice carreras de nacional en Portugal, a los 8 años", explicó el luso. "He hecho mi carrera deportiva en motocross hasta los 23, después fui al enduro, como casi todos los pilotos aquí, y después de tres años, me fui a los rallies como piloto. Estuve como amateur los primeros dos años, y después me fui a un equipo que aún continúa, que es KTM".

"Era mochilero de Cyril Despres, ganamos él tres, y con Marc [Coma] gané uno, por lo que vencimos en cuatro Rally Dakar", presume con una enorme sonrisa recordando aquello. "No gané yo directamente, pero indirectamente sí. Hice mi mejor resultado en 2013, segundo, ganó Cyril [Despres]".

Tras eso, tuvo un fuerte accidente en Bolivia, en 2016, por lo que decidió pasarse al otro lado, como responsable de Husqvarna, pero reconoció que no estaba preparado para ese puesto y decidió aventurarse como copiloto de André Villas-Boas: "No soy gran adepto de fútbol, porque en Portugal, en un país tan pequeño, todas los periodistas, el dinero, el Estado, todo está canalizado por el fútbol, y los otros deportes son cero. Por eso, no te digo que soy un gran fanático, pero he tenido amigos míos que jugaron de forma profesional".

"He conocido a Mourinho, he hablado con él, una persona en el fútbol muy conocida, y después tuve el placer de conocer a André [Villas-Boas], no por el fútbol, pero por la pasión que él tiene en las motos, porque él quería ir en moto", afirmaba Ruben Faria. "Solo no fue en moto porque no tenía entrenamiento suficiente, su objetivo principal era la moto".

"La moto es peligroso, por lo que fuimos en coche. Él lo iba a hacer, y fue una experiencia magnífica, aprendí mucho con él también, porque no tiene nada que ver con el deporte del motor, pero tiene algo de líder y algo que es de otro deporte, es todavía más fuerte", reconocía el portugués sin olvidar su papel en Honda. "Aquí tengo seis pilotos, él tiene, veinte y algo, y con varios países, atletas de varias nacionalidades. Antes de venir hablé con él, soy su amigo, y aprendí también con André, que es una persona especial".

Al regresar a su curiosa historia con la leyenda de las dos ruedas en el Rally Dakar, el portugués no paró de sonreír, puesto que tanto él como Cyril Despres llegaron a no hablarse por un malentendido en una cita en Brasil. Cuando se perdió en una de las etapas, al regresar a pista, se encontró con el galo y casi chocan, y no fue hasta otra carrera en Marruecos cuando no se dirigieron de nuevo la palabra.

"En el Rally de Marruecos, hubo un grave accidente con las personas que iban a dar la salida, la organización, murieron dos personas, así que tuvimos que esperar dos horas. Y ahí estuvimos dos horas, él se sentó a mi lado, y durante media hora no hablábamos", revelaba Ruben Faria. "Después él me comienza a decir si yo iba al próximo Dakar, el de 2010, y le contesté que estaba esperando a un patrocinador, pero era octubre".

Ahí se quedó todo, pero un mes después, recibió una llamada en la que todo cambió para él: "Tenía un patrocinio de Movistar, y tenía un teléfono con una tarjeta que dejé en casa porque fui con mi padre a dar la última vuelta de mi vida con él [porque me retiraba]. Llego a casa y tenía una cena con mi mujer y unos amigos".

"Ella me dice que llegaba tarde y que me llamaron del equipo, con un prefijo '+37', de Andorra, pero pensaba que era alguien de mis amigos que quería gastarme una broma", aunque era Cyril Despres, que estaba llevando a cabo una especie de 'casting' para encontrar a un mochilero que le ayudara en el Rally Dakar porque el suyo se rompió la pierna.

"Estoy haciendo un casting, y la próxima semana veré a quién elijo. He visto que tú continúas para estar inscrito, estás interesado en venir a hacer el casting a Andorra, y le dije que sí", continuaba antes de explicar que le pusieron la cita para un jueves, pero que su mujer le incitó a que no esperase y lo hiciera la jornada siguiente.

Volvió a llamar, y el galo se quedó cinco segundos en silencio hasta decir que podía hacerle la prueba, algo de lo que nunca se arrepentirá: "Cyril fue la persona más inteligente con la que yo he trabajado hasta hoy. Yo he trabajado con él, es muy inteligente, muy frío, independientemente de lo que se ha pasado".

"Hemos hecho un gran trabajo juntos, admito que fue muy bueno para mí, y pienso que él también lo ha sentido así, tenerme a mí. Dos personas, no es fácil, y yo lo llevaba muy bien con él", sentenciaba Ruben Faria.

