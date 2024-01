Miriam Silva, la comisaria que hizo historia en el Rally Dakar

Trabajar en el Rally Dakar es uno de los sueños de cualquiera de las personas que ama el automovilismo, y Miriam Silva no solo lo ha cumplido, sino que ha roto todos los esquemas. De un pueblo de Cádiz llamado Villamartin, la gaditana se convirtió en 2022 en la primera mujer en ser comisaria técnica en toda la historia de la carrera y, desde entonces, se ha convertido en una fija.

Aunque en la edición de 2024 estuvo a punto de faltar por unos problemas administrativos, que resolvió a escasas horas de volar hacia Arabia Saudí, la española consiguió llegar a tiempo para disfrutar de aquello que tanto ama y en la que tanta pasión transmite. Su trabajo consiste en algo muy sencillo, que todos cumplan con las normas, pero a la vez es tan complejo que se necesitan años de dura preparación y estudio.

La andaluza pasó por un grado medio de mecánica electrónica, además de un grado superior en automoción, y comenzó en ingeniería, pero ahora consiguió sacar la oposición para trabajar en la RENFE. No obstante, cuando Motorsport.com estuvo con ella y se interesó por su historia, aseguró que en realidad no se necesitaba una titulación específica para desempeñar su labor en el Rally Dakar, pero de manera indirecta, se necesitaba mucho tiempo de preparación.

"No te piden ninguna titulación, pero todos los que estamos aquí somos mecánicos o ingenieros, y gente bastante relacionada con el automovilismo, porque, evidentemente, necesitas unos conocimientos de mecánica para llevar a cabo este trabajo", decía Miriam Silva, quien empezó a trabajar en el mundo de las carreras cuando incluso era menor de edad, en la federación andaluza, y tras nueve años, surgió la oportunidad de su vida.

"Coincidí con David Castera hace tres años, y aquí estoy, este es el tercero", afirmaba orgullosa. "Soy comisario de ASO, pero trabajo para la FIA. Nosotros nos encargamos de comprobar los vehículos, tanto previamente en unas verificaciones más exhaustivas a cada coche, y luego de una forma aleatoria al final de cada etapa, vamos comprobando que se cumple con cómo estaba el coche en las verificaciones".

"Todo lo que cambien, nos lo tienen que avisar", comentaba sobre lo que es su empleo dentro del vivac, antes de poner algunos ejemplos más concretos. "Como pasa en este Dakar, y en todos, si un coche tiene un accidente, o un camión, y toca la estructura de seguridad, ese vehículo ya no puede seguir. Si toca uno de los arcos principales, ese coche ya no puede seguir corriendo, como le ha pasado a Patricia Pita, o a varios camiones. Nosotros controlamos que cualquier coche que salga a la etapa estén en unas condiciones óptimas de seguridad para la tripulación".

El hecho de ser una mujer rodeada de un deporte históricamente repleto de hombres no fue nada sencillo, y aunque no eran los pilotos quienes la miraban de forma diferente, sí que había algunas personas que desconfiaban en ella, hasta que pudo demostrar cómo era su forma de trabajar y hacer ver que podía con todo y más.

"Al principio, no tanto los pilotos, porque ellos van a lo suyo, a pilotar, pero sí las asistencias", explicaba la gaditana. "Nadie me decía cosas, pero sí se me quedaban mirando como, '¿esta niña va a hacer esto?', y esperaban a que llegara un compañero detrás, pero después de hacer más pruebas del campeonato del mundo, porque al final me encuentro con los mismos equipos, pasa al revés, que vienen a la oficina y me llaman para hacer cosas porque cuando te ven capaz, te ganas esa confianza".

Cuando hablamos sobre el impacto que tuvo el aumento de las mujeres en el automovilismo en un país en el que incluso no tuvieron la oportunidad de poder conducir hasta junio de 2018, y en un campamento acostumbrado a una gran mayoría de hombres, Miriam Silva aseguraba que lo que se estaba haciendo algo positivo, y vio un gran impacto.

"Lo valoro muy positivamente, porque la sociedad ya se está dando cuenta de que no hace falta ser un hombre para dedicarse a las carreras y todo esto, porque todos estamos a la misma altura, es más, creo que todos los que estamos aquí, desde un cocinero a un piloto, pasando por un fisioterapeuta, ha destacado lo suficiente como para estar aquí", decía. "Somos 3.000 personas del mundo entero, periodistas, pilotos, ingenieros… creo que has tenido que hacer las cosas muy bien para estar aquí, y dentro de esas personas que lo han hecho bien, hay más mujeres, y debemos mostrar al mundo que estamos a la misma altura".

"Cada vez veo más mujeres, y tengo muchas ganas de venir siempre, no solo por los coches y porque sea mecánica, sino porque sé que voy a volver a encontrarme a personas que solo veo aquí, que son una familia durante tres semanas", indicaba la andaluza.

Sin embargo, queda una gran pregunta por responder, ¿hace Miriam Silva algo más que solo trabajar en el Rally Dakar para ganarse la vida? Ella misma nos detallaba cómo era su día a día, en los que, después de mucho sacrificio para aprobar las oposiciones de RENFE, logró entrar a trabajar de mecánica en un taller en Vicálvaro [Madrid], en donde aseguraba que estaba muy feliz.

"Estoy muy contenta, porque las pocas locomotoras o lo que pudiera haber que se conservan en diésel, me gustan mucho, y se parecen a la mecánica de un coche en cuanto a motor", comentaba la gaditana. "Estoy intentando hacer días extra, en vacaciones también. Intentaba buscar un trabajo estable, que me gustara, porque, además, lo más importante es que te guste y que te apasiona lo que haga, pero también que me diera una estabilidad que no tenía, y que es bastante complicada en España".

No obstante, lo que le apasiona no dejará de hacerlo, porque es la gasolina y las carreras lo que le "da la vida", lo que lleva haciendo desde hace mucho: "Al final no puedo dejar de hacer los rallies porque es lo que me da la vida, lo que llevo haciendo desde que soy muy joven, y espero poder seguir compatibilizándolo".

Toda una vida dedicada a una pasión, y toda una vida en la que seguirá ligada a aquello que tanto le gusta, la carrera más dura del mundo, el Rally Dakar.

