La mejor foto del Dakar vuelve a ser española

Ve la vida desde otro prisma. Su Dakar transcurre principalmente en el aire, a bordo del helicóptero del director de la carrera. A través de sus objetivos trata de capturar la esencia de una carrera itinerante que no repite paisajes casi ningún día. Una vez en tierra sigue siendo el guaje que hace ocho años decidió perseguir sus sueños. Charly López (Móstoles, 1993) lo ha vuelto a hacer y por tercer año consecutivo una de sus fotos recibe el calificativo de "mejor fotografía del Dakar".

Transcurrían los primeros compases de la etapa 4 de este Dakar 2022, de Al Qaisumah a Riad, cuando la mirada de López se iluminó, como le ocurre cada vez que delante de sus ojos se forma una imagen diferente, digna de ser retratada. El fotógrafo español pidió al piloto del helicóptero que modificara ligeramente la trayectoria con la que estaba siguiendo los primeros kilómetros de la jornada. Chac, chac, chac, chac. Cuatro disparos en el intervalo de "dos o tres minutos" al contraluz de los primeros rayos del sol saudí de aquel día.

El resultado: varias instantáneas donde se ve a diferentes competidores levantar pequeñas nubes de polvo tras de sí mientras encaran una pista en mitad del desierto. La gama de marrones y ocres pinta cada pixel de las imágenes, pero a López le atrae especialmente una: donde se ve a cinco motoristas trazando líneas hacia un horizonte con montículos de arena y tierra. Es la foto que abre este artículo.

"No buscaba esta foto como tal, pero sí algo parecido a nivel concepto. Me hubiera gustado que fueran más categorías juntas, no solo motos, pero la hice al principio de la etapa 4, el 5 de enero, sobre las 8 de la mañana, poco después de la salida, con lo cual no era imposible pillar vehículos diferentes juntos. No era una etapa especialmente bonita, pero esta zona, con este fondo y a contraluz queda bastante bien", describe López el instante preciso a Motorsport.com.

"Acabábamos de despegar de la salida y estábamos siguiendo el recorrido, pero aún no estábamos buscando una zona para hacer fotos. Íbamos remontando el recorrido poco a poco. Vi que iban unos cuantos juntos, y le pedí al piloto si podía hacer una foto. Les estuvimos siguiendo un rato y cuando lo vi claro fue con el sol completamente a contraluz. Hice varias, incluso una con el helicóptero de TV también, pero esta que es más cerrada fue la que elegí para presentar al concurso. Abrí la puerta del helicóptero y les seguí durante 2-3 minutos hasta que me coincidió la luz y cuadró todo. Antes había hecho 3-4 seguidas, pero no me acababan de convencer… no quedaban igual. Esta refleja bastante lo que es el Dakar".

López, que en 2018 cubrió su primer rally raid en el desierto de Merzouga (Marruecos) y que ahora combina sus trabajos en el desierto con el asfalto de las grandes vueltas de ciclismo, presentó la imagen al 12º concurso Émilie Poucan, en honor a la jefa de prensa del Dakar que en 2010 falleció en un accidente de avión de regreso a Sudáfrica el día de su 32º cumpleaños. El jurado del premio fue harina de otro costal: Dania Akeel, Nasser Al-Attiyah, Yazeed Al-Rajhi, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel y David Castera.

El veredicto fue claro y López se llevó por tercer año consecutivo el galardón, aunque esta vez también se introdujo una segunda categoría para fotos desde el terreno, en la que Magnus Torquato (Fotop) fue el otro agraciado de entre los 30 participantes (con la imagen a continuación).

#3 Gasgas Factory Racing: Sam Sunderland, foto ganadora del premio Emilie Poucan Photo by: Magnus Torquato / FOTOP

"Para mí es una inyección de alegría e ilusión volver a ganar este premio. Cada año intento fotos mejores y diferentes a las que he hecho hasta el momento, aunque sea en el mismo país. Tenía muchas ganas de hacer alguna así parecida a la que ganó, con varios corredores en la misma foto, que no hubiera solo uno, como otras veces. Así desde atrás, a contraluz… me gusta cómo queda el resultado, se ven las siluetas, el polvo… es muy dakariana", añade el fotógrafo español.

"El Dakar es un cúmulo de vivencias y aunque no ha habido muchas negativas, quizás destacaría los test PCR que tuvimos que hacernos antes de la carrera. Al llegar nos hicimos dos y los vives con muchos nervios, porque sabes que no depende 100% de ti y si eres positivo, te pierdes la carrera del año. Esos momentos de espera fueron lo peor", reconoce.

"Lo mejor, sin duda, cada día en carrera, que ha sido genial. La mayoría de ellos acababa contento y con ganas de más. La penúltima etapa fue especialmente bonita y me gustó mucho, me divertí bastante. Hice muchas fotos porque había dunas al principio al amanecer con una luz muy chula, y luego había mucha variedad de terreno. Ganar otra vez el premio, evidentemente también me hizo muchísima ilusión. Recuerdo que antes de subir al podio, me di cuenta de que estaba igual de nervioso que el primer año…".

Así es Charly López, un profesional con una visión privilegiada que consigue hacernos sentir emociones con momentos congelados y recuerdos que jamás se olvidarán gracias a sus cámaras, gracias a su estilo único.